Vuelve la hacker con tatuaje de dragón

La hacker Lisbeth Salander, la heroína sueca con un tatuaje de dragón, ha vuelto en un quinto libro de la saga Millennium, esta vez luchando contra pandillas neonazis de prisiones y crímenes de honor mientras intenta descubrir los secretos de su problemática niñez.



El hombre que perseguía su sombra es la quinta entrega de la saga Millennium que inició Stieg Larsson y continúa David Lagercrantz, y que a partir de hoy circula en librerías de España, México y países de América Latina.



Publicada por el sello Destino, se trata de una electrizante historia sobre el abuso de poder y las sombras que, desde niña, acechan a Salander.



Lisbeth está cumpliendo condena en la cárcel de Flodberga, en la que intenta a toda costa evitar cualquier tipo de conflicto con el resto de las presas, pero en el momento en el que Lisbeth se convierte en la protectora de la joven de Bangladesh que ocupa la celda vecina, la peligrosa líder de las internas la coloca en su punto de mira.



Holger Palmgren visita a Lisbeth y le explica que ha recibido una serie de documentos que contienen información relativa a los abusos que sufrió en su infancia.



Salander acude a Mikael Blomkvist y ambos emprenden una investigación que puede sacar a la luz uno de los experimentos más atroces auspiciados por el gobierno sueco en los años 80. Los indicios los llevan hasta Leo Manheimer, socio en la financiera Alfred Ögren, con quien Lisbeth comparte mucho más de lo que creen.



"La gran pregunta por supuesto es por qué Lisbeth Salander tiene un gran tatuaje de un dragón en su espalda y pueden estar seguros que una chica como ella no tendría un tatuaje de dragón sin una buena razón", comentó David Lagercrantz, autor de la cuarta y quinta historia de la hacker sueca.



"Tuve que hallar algo que fuera realmente fuerte y mítico, y cuando lo hice, como que tuve una historia. Le agregué más oscuridad a Lisbeth Salander", agregó.



El libro, publicado este jueves, también se inspiró en temas que han afectado a Suecia en los últimos años, como la renaciente extrema derecha y los asesinatos por honor, temas actuales y ampliamente debatidos. El año pasado ocurrieron 10 crímenes de honor en el país.



De acuerdo con un comunicado, atrás quedaron los temores de Lagercrantz, de no hacer suficiente justicia al universo de Larsson, porque ahora, "ya tengo a Lisbeth en mis venas". Se espera que aún haya un sexto libro, pero el autor asegura que esta vez será el último.



Es autor de uno de los libros de mayor éxito de la historia reciente de Suecia, del que se han vendido varios millones de copias en todo el mundo, la biografía de Zlatan Ibrahimovic, Soy Zlatan, que fue seleccionada para el prestigioso Premio August. Además de la novela inspirada en el genio matemático y precursor de la informática Alan Turing, El enigma Turing (Destino, 2016).



Elegido para continuar la aclamada serie Millennium, con Lo que no te mata te hace más fuerte, logró un bestseller internacional que se publicó en más de 40 países y vender más de seis millones de copias en todo el mundo.



La trilogía original de Millennium, escrita por el periodista Stieg Larsson, quien falleció en 2004 ha sido traducida a 50 idiomas y vendió más de 80 millones de ejemplares, mientras que el cuarto libro alcanzó los 6 millones.



Con información de Reuters y Notimex