Video de Taylor Swift rompe récord... pero no por mucho tiempo

Taylor Swift estableció un récord por la mayor cantidad de vistas de un video en un período de 24 horas, generando 43.2 millones de reproducciones de su clip Look What You Made Me Do tras su debut la noche del domingo.



El éxito inmediato del primer sencillo de su nuevo álbum augura una buena temporada para Swift, que lanzará su primer álbum en tres años en noviembre. Sin embargo, el rápido crecimiento de los servicios de streaming como Spotify, YouTube y Apple Music garantiza que los récords de audiencia tengan una vida corta.





Estos son los que se han registrado este año:



En agosto, Despacito de Luis Fonsi se convirtió en el video de YouTube más visto en la historia. En abril, More Life de Drake estableció el récord por la mayor cantidad de reproducciones de un álbum en su primer día, y la mayor cantidad de reproducciones de un artista en un día.



Apenas un mes antes, Ed Sheeran había establecido un nuevo récord por la mayor cantidad de reproducciones en un día.



Espere a ver más récords de mayor cantidad de vistas desaparecer a medida que más gente accede a la música a través de servicios de streaming.



Spotify agregó 40 millones de usuarios apenas en el año terminado en junio, mientras que Apple Music ganó 27 millones de suscriptores en los dos años desde su debut en junio de 2015. YouTube, por su parte, agregó 50 millones de usuarios mensuales entre 2013 y 2017.



Look What You Made Me Do de Swift superó a Gentleman de Psy, que en 2013 acumuló 36 millones de vistas en 24 horas.