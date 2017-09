Viaje al pasado: tres discos para redescubrir

Pop, punk y reggae



Esta recopilación incluye grabaciones y colaboraciones poco conocidas de Stewart Copeland, Andy Summers y Henry Padovani, guitarrista original de The Police; covers de grandes éxitos de la banda a cargo de figuras del reggae y una recopilación de temas de grupos de la escena new wave contemporáneos del grupo homenajeado.



TÍTULO: The Many Faces of The Police

INTÉRPRETE: Varios artistas

SELLO: Music Brokers

PRECIO: $245 (CD Triple)