Vettel se lleva el GP de Brasil

Sebastian Vettel, de Ferrari, ganó el Gran Premio de Brasil de la Fórmula Uno este domingo y prácticamente aseguró el segundo sitio de la tabla general después que el británico Lewis Hamilton se coronara en la temporada hace un par de semanas en Ciudad de México.



Fue la 47ma victoria de Vettel en su carrera y su quinta de la campaña. También es el tercer triunfo del alemán en Brasil. Vettel arrancó en el segundo lugar de la parrilla pero rebasó al dueño de la pole, el finlandés Valtteri Bottas en la primera vuelta para luego tomar la punta durante la mayor parte de la carrera.



Ese inicio de carrera probablemente fue el factor decisivo en el triunfo del alemán. "Creo que tuve un muy buen arranque", declaró Vettel. "Sabía que tenía que arriesgarme y aproveché un pequeño espacio".



Hamilton salió en último después de estrellarse en la prueba clasificatoria pero logró abrirse paso hacia la competencia, permaneciendo más tiempo en la pista del circuito Interlagos mientras los otros líderes cambiaban neumáticos temprano debido a que usaban blandos.



1



Bottas, de Mercedes, terminó en el segundo sitio y Kimi Raikkonen de Ferrari se apoderó del tercero. Hamilton fue cuarto, 5,4 segundos detrás de Vettel.



Hamilton cerró la carrera implacablemente, y a Vettel se le preguntó si llegó a estar preocupado que el británico lo rebasara. "No realmente", respondió. "No pensé que él fuera una amenaza".



Vettel suma 302 puntos y se dirige a la última carrera de la temporada en dos semanas en Abu Dabi. El tercero Bottas tiene 280. Aunque Bottas ganara en Abu Dabi, Vettel puede quedarse con el segundo sitio si culmina al menos en el octavo lugar.



En caso de que empaten en puntos, Vettel se queda con el segundo lugar por tener más victorias en la temporada.





1



"No se ha acabado de todo, por lo que será necesario un milagro en Abu Dabi", insistió Bottas. "Me sentí muy decepcionado por mi inicio de la carrera. Después de eso, trataba de alcanzar a Sebastian pero no me llevó a nada".



Vettel, cuatro veces campeón de la F1, no ganaba una carrera desde el Gran Premio de Hungría en julio. Se llevó tres de las primeras seis carreras de esta temporada para luego desaparecer mientras Hamilton despegaba.



Al llamar el resultado un "gran alivio", Vettel dijo que "ha sido un día difícil, una carrera difícil. No había margen de error".



El brasileño Felipe Massa terminó en séptimo en su última carrera en Brasil. Se despedirá de la Fórmula Uno en un par de semanas y se espera que el próximo año compita en la serie de Fórmula E de autos eléctricos.



Ganó 11 veces en su carrera y se quedó a un punto de llevare un título de la temporada en 2008. Hace un año anunció su retiro, pero luego volvió con la escudería Williams. Eso no se repetirá, aseguró al dirigirse al público brasileño.



"Voy a extrañarlos mucho", dijo a los aficionados. "La emoción que sentí hoy fue inmensa, tal como el año pasado. Nunca olvidaré este día".