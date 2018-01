Vegano... ¿ser o no ser?

Entre los beneficios de salud que reportan las personas que siguen los preceptos del veganismo están: bajos índices de colesterol, buena digestión y efectividad en el combate contra la obesidad. Si usted está indeciso sobre seguir o no este régimen, la sugerencia es que lo pruebe, al menos por un par de días. Y si ya se decidió, qué mejor que sea durante un fin de semana de descanso frente al mar.



Esa es la propuesta del Tulum Vegan Fest, que se realizará los días 27 y 28 de enero en el hotel Dreams Tulum, Resort & Spa. Habrá talleres de gastronomía, clases de yoga y conferencias con deportistas, médicos y especialistas.



Además de promover esta práctica alimentaria, esta edición tiene un matiz ecológico, con el que se busca generar conciencia en el consumo, desde la elección de lo que cada quien decide comer y vestir, hasta dónde quedarse.



“Hay mucha crueldad animal en lo referente al consumo alimentario, tampoco es necesario comprar productos con piel de animales, eso y los beneficios en mi cuerpo me empujaron a cambiar mi régimen”, comparte Olivia Martínez, directora del festival.



Dedicada a ejercer como instructora de yoga y tras un détox de 10 días, en el que sólo ingería jugos verdes y sopas frías, Martínez encontró en el veganismo una puerta para tener un cuerpo más sano. Por ello organiza el festival desde hace seis años, el cual inició como un proyecto de tres amigos. A ese plan se han ido sumando hoteles, restaurantes, entrenadores y conferencistas del interior del país, de Sudamérica y Estados Unidos. Este año incluye la presencia de organizaciones como PETA y Animal Heroes.



“A la gente le da miedo, pero una vez que sienten la diferencia en su cuerpo muchos comienzan a interesarse”, agrega.



El hotel sede del evento cumple con disposiciones ecológicas que apuntalan su oferta, como su programa de aguas residuales y la protección a más de 5 mil especies de flora y fauna que se sitúan en sus alrededores.



EXTIENDE EL DELEITE

Restaurantes veganos en Tulum reconocidos por su sabor que no puedes perderte si acudes al festival.



1



CHARLY’S VEGAN TACOS



Sillas y mesas en medio de la selva son el lugar de creación del chef para replicar las recetas de su abuela sólo con verduras. Aquí la fiesta de aromas, sabores y texturas está garantizada.



Dirección: Carretera Tulum-Boca Paila Km. 10.5.

Teléfono: 01 998 102 0523

​

1



CO.CON AMOR



Pet friendly y servicio amable suman para que vuelva. Ideal para veganos y vegetarianos. La beet burger con betabel, quinoa y chile de árbol y las enchiladas de jamaica son delicias seguras.



Dirección: Av. Cobá Sur Mz 59 Lote 03.

Teléfono: 01 984 871 2600

​

1



PIEDRA ESCONDIDA

​

Disfrute de su desayuno, comida o cena frente al mar, al tiempo que se deleita la vista o hunde los pies en la arena. Hay propuestas de platillos internacionales, mexicanos e italianos, todos en versión vegana.



Dirección: Carretera Tulum Ruinas-Boca Paila Km. 3.5.

Teléfono: 01 984 688 853