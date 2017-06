Variados: 3 producciones únicas

La inagotable veta de Pink Floyd

Este volumen explora la época que siguió a la salida de Syd Barrett, cuando la banda estaba desarrollando su propio estilo. Se incluyen sencillos que no aparecieron en ningún álbum, además de algunas sesiones, una inédita en los estudios Capitol de Los Ángeles y otras de la BBC, el video promocional restaurado de Point Me At The Sky, actuaciones en televisión y réplicas de memorabilia, entre otras joyas.



TÍTULO: The Early Years 1968: Germin/ation

AUTOR: Pink Floyd

SELLO: Pink Floyd Records

PRECIO: $864 (CD + DVD + Blu Ray)