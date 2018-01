Vanguardia y comodidad en un mismo diseño

Diseño de vanguardia y buena manufactura son las características que deben incluir los artículos para que sean premiados. Sólo se eligen piezas funcionales y estéticas de todo el mundo.



Los Good Design Awards, que anualmente entrega The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, se otorgan a objetos que dictan tendencia.



Los elegidos como los más destacados en 2017 son los más deseados para 2018. Se premian distintas categorías, entre ellas muebles, apartado en el que, por su funcionalidad y confort, destacan los sofás. Estos son los mejor calificados.

1 OTTAWA



Creados por el diseñador Karim Rashid, estos módulos fueron pensados para entornos comerciales, pero también se pueden adaptar a la comodidad de su sala, estudio o estancia. Sus formas redondeadas invitan a descansar. En total se hicieron 10 módulos distintos para combinarlos entre sí, algunos con y otros sin respaldo.



Están ideados para la vida moderna porque tienen tomas de corriente y puertos USB colocados de manera discreta para poder cargar dispositivos electrónicos, además de una mesa que se adapta como auxiliar. “Deben dar una sensación de intimidad y, al mismo tiempo, privacidad para trabajar en tu propio mundo”, explica Karim Rashid, sobre su conjunto de sofás.



Estas piezas están disponibles en México a través de la marca BoConcept. Cada una se vende por separado y tienen la particularidad de que se pueden ensamblar al gusto del cliente. Tienen un precio de entre 33 mil 55 a 78 mil 100 pesos.

2 CALM

Erin Ruby creó está colección de 25 piezas de distintos tamaños, en la cual resaltan las líneas ligeras, limpias y modernas. Gunlocke es la marca neoyorquina que los comercializa, listos para integrarse en entornos comerciales o en salas, estudios y recámaras de casa.



Ruby asegura que su inspiración proviene de los muebles italianos de las décadas de 1970 y 1980. “El principal objetivo es invitar a que la gente se siente”, refiere su creadora, sobre las formas cuadradas y el tono gris perla que eligió.



La línea completa incluye bancos, mesas auxiliares y para computadora. Hay piezas desde mil 900 a 4 mil 150 dólares. Disponibles en Estados Unidos.

3 IBIS

Ideado por Terry Crews para Bernhardt Design, hay opciones de dos y tres plazas con almohadillas laterales como descansa brazos. Tiene diversas opciones de color para distintos ambientes: gris, acqua, amarillo, rojo, blanco y negro.



Las patas son de acero inoxidable y están disponibles en negro y plata. Además de diseñar mobiliario, Crews también se ha desempeñado como actor, jugador de la NFL y escritor. Su precio es de 5 mil 500 dólares y está disponible en Estados Unidos.