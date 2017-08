Usain Bolt se despide del Mundial de Londres con medalla de bronce

El jamaicano Usain Bolt no pudo tener la despedida de cuento de hadas que esperaba y solo pudo ser tercero en la final de 100 metros del Mundial de Londres 2017, su última participación en la distancia antes de su retirada, mientras que el veterano estadounidense Justin Gatlin se llevó el título.



Gatlin, de 35 años, que había ganado el título olímpico en Atenas 2004 y el mundial en Helsinki 2005, antes de cumplir una sanción de cuatro años por dopaje, ganó con un tiempo de 9.92, delante del también estadounidense Christian Coleman (9.94) y Bolt, que logró el bronce (9.95).



Bolt igualó su mejor tiempo de la temporada logrado el pasado 21 de julio en Mónaco, pero no le fue suficiente para ganar, pese a que en su último esfuerzo metió la cabeza y el pecho y dejó dudas sobre su posición final, mientras el público del Olímpico de Londres esperaba impaciente el resultado.



Cuando se anunció como ganador a Gatlin, el estadio se llenó de abucheos, debido a su pasado con el dopaje.



La carrera sirvió de venganza al atletismo estadounidense respecto a los velocistas jamaicanos, después del dominio absoluto de la isla caribeña en la prueba, con Bolt como estandarte.



Mientras que el veterano Gatlin se llevó el oro, con la plata para el joven Coleman (21 años), que tiene en su poder la mejor marca de la temporada, Jamaica se tuvo que conformar con el tercer puesto de Bolt y el cuarto de Yohan Blake (9.99).



Usain Bolt, de casi 31 años, el mejor atleta de todos los tiempos, se quedó de este modo sin un final completamente feliz, cediendo su corona en los 100 metros.



Es la primera vez que pierde en esta prueba sobre la pista en un gran evento, sin contar el Mundial de Daegu 2011 en que fue descalificado por una salida falsa y el título fue para su compatriota Yohan Blake.



Esta es la quinta derrota de su carrera en 100 metros desde 2008, al caer dos veces en Estocolmo (2008 y 2012), una vez en Kingston (2012) y otra en Roma (2013).



- Dos veces sin corona -



En su carrera solo se ha quedado sin corona en 100 metros en dos eventos, primero en el Mundial de Daegu 2011 y ahora en este de Londres 2017.



No fue el final de cuento de hadas que se esperaba para el legendario velocista, pero nadie borrará su carrera y su etiqueta de más grande de todos los tiempos.



En sus ocho participaciones en la prueba de 100 metros en grandes eventos, sumó tres oros olímpicos en la distancia (Pekín 2008, Londres 2012 y Rio 2016) y otros tantos en Mundiales (Berlín 2009, Moscú 2013 y Pekín 2015).



Solo dos lunares en una carrera con cinco tripletes en un mismo evento con oros en 100, 200 y 4x100 metros (los Juegos de Londres 2012 y Rio 2016 y los Mundiales de Berlín-2009, Moscú 2013 y Pekín 2015).



En el Mundial de Daegu-2011 se tuvo que conformar con un doblete de oros en 200 y 4x100, igual que en los Juegos de Pekín 2008, donde perdió el oro ganado en el relevo por el dopaje de su compañero Nesta Carter.