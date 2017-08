Usain Bolt: este equipo tiene una oferta para ti

Bocadillos de tocino, pasteles de huevo, cerveza y paseos en barco, esos son los argumentos que el humilde club portugués Beira-Mar le ofrece al jamaiquino Usain Bolt, leyenda del atletismo que siempre ha expresado sus deseos de desempeñarse como futbolista, para hacerse con sus servicios.



El equipo, de la categoría regional de Aveiro (norte), propuso oficialmente este jueves al hombre más rápido del planeta (9.58 en los 100 m y 19.19 en los 200) integrar sus filas.



"Usain Bolt, ven a realizar tu sueño. ¡Ven a jugar al fútbol al Beira-Mar!", publicó la entidad en su página de Facebook.



El equipo jugó en la primera división portuguesa en la década de 1970 y llegó a contar en su plantilla con el legendario Eusebio, Balón de Oro en 1965, y que entonces afrontaba el final de su carrera.







También contó entre sus filas con otro futbolista de renombre, el brasileño Mario Jardel, en los años 2000.



De aceptar la propuesta, Bolt no tendría -en principio- garantizada la titularidad. "Los entrenamientos ya han comenzado y las medallas de oro no te servirán para ser convocado", agregó el equipo en la conocida red social.



El Beira Mar también utiliza como argumento sus colores: el amarillo y el negro, los mismos que luce el equipo jamaicano de atletismo. "Conservarás el amarillo y seguirán siendo un campeón", promete el club de Aveiro.



El rey de la velocidad (ocho oros olímpicos, once en Mundiales) puso fin a su carrera el pasado 13 de agosto, tras el final de los Mundiales de Londres, en la que fue una despedida amarga: en los 100 metros se tuvo que conformar con el bronce y no pudo terminar la prueba de relevos 4x100 m al lesionarse durante la carrera.



Bolt, de 30 años, siempre ha sido un gran amante del fútbol y ha llegado a entrenarse con el Borussia Dortmund además de manifestar en varias ocasiones su deseo de vestir la camiseta del Mánchester United, club al que representará el próximo 2 de septiembre en un partido benéfico.