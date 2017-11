Un imperio llamado Karl Lagerfeld

Alemán con corazón parisino. A sus 84 años, Karl Lagerfeld sigue vigente y dicta tendencia. Atrás quedó la sombra del retiro, que él mismo se ha encargado de desvanecer con la continua presentación de colecciones, la más reciente hace un par de semanas al frente de la casa Chanel. Con más de 50 años en la primera plana del mundo de la moda, nadie como él para fomentar el deseo de poseer.



Desde los 5 años, al pequeño Karl le encantaba ser admirado. Nació en el seno de una familia noble alemana en la Europa de 1938. En aquellos años pocos chicos podían tener una bicicleta, pero él tenía cinco, una para cada día de la semana. Nunca las compartió, buscaba ser admirado y despertar en los otros la ambición de poseerlas. “Ese hecho no sólo lo marcó, le encanta repetirlo”, platicó una de sus colaboradoras más cercanas a la edición inglesa de la revista Vogue.



“Es mucho más que un diseñador, es un gran personaje, el último ícono que se comporta como diva inalcanzable y exquisita. Su mayor talento es adentrarse sin miedo a la innovación, ello lo ha mantenido vigente en un mundo tan competido como el de la moda”, asegura Guillermo Léon, diseñador y catedrático de historia de la moda en la Universidad Jannette Klein.



Para muestra está su actividad en redes sociales, hecho que le ha permitido interactuar con las nuevas generaciones y cautivar nuevos públicos. Lo mismo las emplea para agradecer las distinciones de las que es objeto, subir fotos de su gata Choupette (que en su cuenta Choupettesdiary cuenta con más de 100 mil seguidores en Instagram) y promocionar sus numerosas colaboraciones con firmas internacionales.



“La moda es un juego que tiene que jugarse con seriedad. Bienvenidos a mi mundo”, son las frases con las que el modisto, nacido en Hamburgo, recibe a quien visita sus cuentas de Twitter e Instagram.





1



La diversidad de su trabajo como diseñador incluye creaciones de ropa para dama, caballero y niños, accesorios como bolsos y lentes, cosméticos, ropa de cama, utensilios de ejercicio y hasta hoteles –inaugurará el primero que lleva su nombre en Macao el año entrante–.



Sobre su mayor aporte al mundo de la moda, León explica que es “el primer estilista. No será recordado por alguna pieza en particular, él propone formas de usar las prendas es experto en poner de moda combinaciones. Los bolsos Chanel siguen siendo capitonados y el tweed es su tela distintiva con chaquetas perfectamente cortadas”.



Su primer trabajo en el mundo de la moda fue en 1955 con el diseñador Pierre Balmain. En 1963 inició sus colaboraciones como director creativo de Chloé y un par de años después con Fendi, marca italiana en la que ya cumplió 52 años. Lo que lo encumbró fue su labor al frente de Chanel, como director artístico, puesto que ocupó en 1983.

Sobre su relación con esa casa de moda, el diario británico The Guardian publicó una reseña de la exposición que se montó en octubre de 2015 en la galería Staatchi en Londres.



La muestra denominada Mademoiselle Privé fue un recorrido que da cuenta de la relación entre Gabrielle Chanel y el modisto alemán. Ahí él presentó un cortometraje que dirigió, en el que la francesa le cuestiona su manera de conducir la empresa que ella fundó. Le dice que su único mérito ha sido copiar lo que ella inventó, a lo que Karl responde: “la marca no pasaba por un buen momento, le he dado un papel más importante”.



“Ha hecho de Chanel un producto aspiracional, aunque sus colecciones se repitan, con los cambios mínimos que hace, la ha mantenido entre las más lujosas y deseadas del mundo”, añade León sobre el llamado Kaiser.



OTROS CAMINOS

También es fotógrafo, publicista y director de cine. Su trabajo detrás de la lente ha engalanado las páginas de revistas como Vogue, Vanity Fair y Stern.



“Hoy en día, la fotografía es parte de mi vida… Miro el mundo y la moda a través del ojo de una cámara. Esto me permite mantener una distancia crítica en mi trabajo diario que me ayuda más de lo que podía imaginar”, sostiene Lagerfeld sobre su labor como fotógrafo, en la biografía que se encuentra en su página www.karl.com.