Ultiman detalles para el festival Ceremonia 2017

La quinta edición del Festival Ceremonia presenta este año el cartel más ambicioso que ha tenido, con la presentación de exponentes internacionales como Björk, M.I.A. y Underworld. Aún quedan boletos para todos los melómanos.



Para los que quieran, se contará con servicio limitado de transporte con un costo de 350 para viaje redondo desde la Ciudad de México, que está a la venta en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio BlackBerry.



El show más esperado es el de la islandesa Björk, quien también estará en el Auditorio Nacional, y que ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo, desde 1993 cuando lanzó su primer disco titulado Debut.

En tanto, la británica M.I.A deleitará a su público en este festival, que se llevará a cabo el 1 de abril en el Foro Pegaso, en Toluca, Estado de México.



Cabe mencionar que la cantante inició su gusto por el hip hop y el rap a la edad de 11 años, cuando fue expuesta a la radio occidental en donde mostró su talento.



Poco a poco dio a conocer su creatividad, que tiempo después hiciera que ganara un lugar en la Central Saint Martins Arts School de Londres, en donde estudió arte, cine y video y después en el 2005 sacó su primer disco “Arular”; actualmente promociona su placa AIM, de 2016.



La banda británica Underworld mostrará su música electrónica en este encuentro masivo. El grupo ha trazado un curso que lo llevó desde el estatus de culto a vender 500 singles y la realización de experimentos sonoros para pistas de baile subterráneas, hasta musicalizar películas para los directores Danny Boyle y Anthony Minghella.



Beach House, James Blake, Nicolás Jaar, D.R.A.M., Majid Jordan, Vice Staples, Snakehips, What so not Gallant, The Black Madonna, Floating Points, Mija, Virgil Abloh, River Tiber, La banda Bastón, son otros de los artistas que estarán.



Así como: Rey Pila, Simpson Ahuevo, Buscabulla, Madame Ghandi, Sotomayor, AJ Dávila, Hapax Legomenon, Brunog, Kali Mutsa y Tayrell, de acuerdo al portal del festival.