U2 regresa a México en octubre

La banda irlandesa U2 regresará a la Ciudad de México el 3 de octubre, confirmó el grupo en un comunicado difundido a través de Twitter y Facebook.



En el texto, la agrupación encabezada por Bono detalló que el concierto se realizará en el Foro Sol y que formará parte del tour The Joshua Tree, con el que conmemoran 30 años del lanzamiento de uno de los álbumes más importantes de su carrera.



Pero no estarán solos en el escenario, Noel Gallagher, exintegrante de Oasis, y su banda High Flying Birds, también participarán en el evento.

Los boletos estarán disponibles en preventa el 12 y 13 de junio, mientras que la venta general iniciará el 14 de junio. Los precios van desde los 400 pesos hasta los 2 mil 550.



Antes de llegar a México, país que no visitan desde 2011, los intérpretes de “Where the streets have no name” se presentarán en Estados Unidos, en las ciudades de Detroit, Silverdome, Buffalo, Indianápolis y San Diego.



Tras su concierto en el Foro Sol, continuarán con su gira en Latinoamérica, en las ciudades de Bogotá, Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo.