Tu comida sobrante puede ayudar a una buena causa

Cotidianamente en casa, al concluir la comida, hay múltiples alimentos en buen estado que van directo a la basura. El desperdicio es en muchos hogares una constante de la que a veces nadie se da cuenta.

Para no hacer gastos excesivos, pero sobre todo para contribuir a disminuir las carencias alimentarias de muchas personas, puede contribuir con su granito de arena.



“Diariamente se desperdician en este país 31 mil toneladas de comida, lo que equivale a 12 tráileres llenos de alimentos”, afirma Florence Roy-Allard, coordinadora en México de La Tablée des Chefs, organización canadiense que concientiza sobre este tema.



Con planeación y disposición hay sencillos pasos para evitar ser parte del problema. Lo primero es planificar y no ir al supermercado sin una lista, porque termina comprando de más. Se deben preferir los productos de temporada y no descartar frutas y verduras porque no son perfectas. “A veces son irregulares o tienen una marchita y eso no las hace menos nutritivas”, señala Roy-Allard.





1

CONTRIBUYE A LA CAUSA Revisa la caducidad de sus alimentos continuamente.

Organiza alacena y refrigerador con lo perecedero por delante.

Recicla los restos de comida y conviértelos en abono para tus plantas.

Dona en www.tableedeschefs.org.mx.kiker



Una vez cocinados los alimentos sobrantes pueden tener un segundo uso y se pueden preparar nuevas recetas. Otra solución es congelar la comida, ya que si la guarda en el refrigerador puede fácilmente echar mano de ese platillo en el momento en el que lleguen las visitas, y así salir de un apuro.



Pero si tuvo un evento en el que gran cantidad de comida resultó sobrante y desea donarlo, puede hacerlo a La Tablée des Chefs, basta con avisarles para que ellos lo hagan llegar a quienes los necesitan.

Restaurantes y hoteles cotidianamente les entregan alimentos en buen estado que la organización distribuye en asilos y casas hogar, pero también reciben donaciones unitarias.



“Hay mucha necesidad, tan sólo en este país hay 28 mil millones de personas que viven con carencias alimentarias”, señala la activista, al citar datos proporcionados por el Banco de Alimentos de México y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.