'Tri' empieza con el pie derecho el Mundial Sub 20

En el último suspiro y de manera dramática, la Selección Mexicana de Futbol sub 20 debutó con una victoria en la Copa del Mundo de la categoría Corea del Sur 2017, al dar cuenta 3-2 a su similar de Vanuatu, en partido del Grupo B.



Los goles de la victoria fueron obra de Kevin Magaña, al minuto nueve; de Ronaldo Cisneros, al 24, y de Edson Álvarez, al 94. Bong Kalo, al 51, y Ronaldo Wilkins, al 62, marcaron por el cuadro de Oceanía.



Con este resultado el cuadro mexicano llegó a tres unidades, en tanto que Vanuatu se quedó en blanco.



Más allá que logró el triunfo, la realidad es que el debut del equipo mexicano en esta justa mundialista dejó muchas dudas en todos los aspectos, desde el futbolístico hasta el mental.



El inicio fue prometedor, como se esperaba el “Tri” tuvo el control del balón y pese a que no era muy claro de medio campo hacía arriba, lograron irse al frente en un error del portero Daniel Alick, quien no pudo contener un cabezazo de Kevin Magaña al minuto nueve.



El cuadro de Oceanía asimiló bien el verse abajo en el marcador, ya que se sacudió un poco el control del rival, pero cuando empezaba a tomar confianza, un nuevo error de su guardameta le costó la segunda anotación.



Todo se originó en un desborde de Carlos Antuna por derecha, de donde mandó un centro a media altura que Alick soltó para que Ronaldo Cisneros sólo la empujara al fondo de las redes, al minuto 25 e irse así al descanso.



Parecía que los pupilos de Marco Antonio Ruiz amarrarían el juego en la segunda parte, pero dejaron crecer a un equipo de Vanuatu que acortó distancias al minuto 51 en una buena jugada colectiva que dejó a Bong Kalo solo en el área para batir a Abraham Romero.



Esta anotación generó un desconcierto total para el representante de la Concacaf que vio como solo nueve minutos después Ronaldo Wilkins logró el empate con un disparo de media distancia que se coló pegado al poste izquierdo.



México sufrió para intentar reponerse de la segunda anotación, pero la falta de fondo físico le dio un segundo aire para irse de manera desordenada con todo al frente.



Y pese a que estuvo lejos de un futbol vistoso, ese deseo por ganar tuvo su recompensa en tiempo agregado en un balón que Edson Álvarez controló dentro del área para cruzar su remate y darle el triunfo a México, que tendrá mucho en que pensar de cara a su siguiente duelo ante Alemania.



El arbitraje estuvo a cargo del ruso Sergey Karasev, quien tuvo una labor aceptable. Amonestó a Jason Thomas (33) por el cuadro de Vanuatu.