Tres discos para llenarte de energía

Mr. Dynamite al máximo



Lleno de energía, este es uno de los discos en vivo más importantes de la historia. Paradoja, estuvo a punto de no ser lanzado, ya que Syd Nathan, jefe de la disquera, se oponía al proyecto. Fiel a su costumbre, Brown lo desafió y lo grabó por su cuenta. No se equivocó: el álbum, editado en 1962, se mantuvo durante 66 semanas en lo alto de las listas de popularidad.



TÍTULO: Live at the Apollo

AUTOR: James Brown

SELLO: Polydor Records

PRECIO: $676