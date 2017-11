Pese a lesión, Nadal sí podrá jugar el ATP Finals, asegura entrenador

El número uno del mundo Rafael Nadal estará en forma para disputar el ATP Finals en Londres que cierra la temporada la próxima semana, pese a las dudas sobre el estado de su rodilla, dijo su entrenador Carlos Moyá.



Nadal, de 31 años, se retiró del Masters de París antes del partido de cuartos de final la semana pasada tras notar molestias en su rodilla derecha durante el encuentro de tercera ronda contra Pablo Cuevas.



Su retiro en París planteó dudas sobre si el ganador de 16 títulos del Grand Slam se sumaría a la lista de lesionados para el torneo que cierra el año, que incluye al campeón de 2016 Andy Murray y el tricampeón Novak Djokovic, quienes no van a jugar en Londres.



Ya camino a casa después de una dolorosa decisión... // Leaving Paris now after a painful decision... https://t.co/sV8zNKyARE — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 3 de noviembre de 2017



Pero Moyá dio buenas noticias. "Rafa está bien, la rodilla está bien" dijo el español en Milán. "Paró para no asumir riesgos. Rafa será competitivo en Londres porque es el único gran torneo que no ha ganado".



Nadal silenció a los críticos este año cuando dejó atrás un 2016 plagado de lesiones para ganar su décimo Roland Garros antes de hacerse con el título en el Abierto de Estados Unidos. Esas victorias le ayudaron a asegurarse ser número uno del mundo a final de año por cuarta vez.



Moyá, que comenzó a trabajar con Nadal hace un año, dijo que los éxitos del mallorquín este año no lo sorprendieron.



"Yo esperaba que Rafa fuese número uno otra vez", señaló. "No me sorprende porque le he visto entrenando como siempre con mucha pasión. Su tenis y su mente le han llevado al número uno".



Nadal empieza el torneo ATP Finals el lunes contra el belga David Goffin en un grupo en el que también jugará ante el búlgaro Grigor Dimitrov y el australiano Dominic Thiem.