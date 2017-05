Tigres y Chivas dejan todo para la 'vuelta', en la final del Clausura 2017

MONTERREY.-Los Tigres de la UANL tuvieron que venir de atrás para conseguir un empate de 2-2 frente a las Chivas de Guadalajara en el encuentro de ida de la final del Torneo Clausura 2017, que les permitió mantener la posibilidad de conseguir el bicampeonato dentro del futbol mexicano.



Los goles del encuentro fueron conseguidos por parte del francés André-Pierre Gignac a los 85 y 88 minutos, por Tigres; Alan Pulido a los 22 minutos y Rodolfo Pizarro a los 42, por Chivas. Ahora todo se definirá el próximo domingo en el estadio de las Chivas.



El cuadro jalisciense tuvo un buen desempeño en el encuentro ante un local que trató de imponer condiciones, pero se topó con un visitante difícil que logró la posesión del esférico.

Chivas no tuvo mucho empuje hacia el frente, pero el objetivo de adueñarse de la media cancha lo logró, a pesar del esfuerzo de los “felinos” por controlar las acciones y hacer daño. La primera que tuvieron los de casa fue a través del francés André-Pierre Gignac, quien con un tiro de media distancia buscó anotar, pero todo quedó en eso.



A los 16 minutos, Lucas Zelarayán puso en serios aprietos a Guadalajara con potente disparo que mandó por encima del guardameta Rodolfo Cota y después Jesús Dueñas tuvo una opción en un contra remate en el área, pero el balón se fue por arriba del larguero.



Ante ello, Chivas reaccionó y se puso al frente en el marcador al minuto 22, luego que en un tiro de esquina por derecha el portero Nahuel Guzmán rechazó, pero el balón quedó en Alan Pulido quien no perdonó y puso el 1-0.



Los pupilos del técnico Ricardo Ferretti se apoderaron de la pelota, siguieron lanzados al ataque y Guido Pizarro estuvo cerca de anotar con un tiro de media distancia, pero el cancerbero de los tapatíos salvó su portería.



El equipo de Matías Almeyda no perdonó y las que tuvo las concretó, prueba de ello es que a los 42 minutos Pulido tiró por el sector derecho tras recibir la pelota en el área, el guardameta Guzmán rechazó y Rodolfo Pizarro apareció para poner el 2-0.



Para la segunda mitad, el conjunto jalisciense siguió bien ubicado en el terreno de juego y dificultó el accionar de los de casa que lucharon por acercarse en el marcador, pero sin conseguirlo.



Tigres tuvo una opción cuando Jürgen Damm llegó por el lado derecho, desde donde centró, pero nadie llego al remate y así se esfumó otra posibilidad de anotar.



Guadalajara replegó sus líneas y apostó por mantener la ventaja que tenía en el marcador, lo cual había conseguido pese a los esfuerzos de los de casa por hacerse presentes en el marcador, lo cual lograron a los 85 minutos a través de André-Pierre Gignac.



Por si fuera poco, el delantero francés logró su segundo gol del encuentro a los 88 minutos cuando recibió pase largo y definió para poner el 2-2 definitivo en el marcador.