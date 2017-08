'The Tick': el superhéroe que se burla de los superhéroes

Los superhéroes de Marvel y DC Comics podrán luchar por el dominio de la taquilla, pero en la pantalla chica un superhéroe azul casi desconocido ofrece una visión satírica de los extravagantes defensores de la justicia.



The Tick, una nueva serie de Amazon Studios que se estrena este viernes, cuenta las aventuras del excéntrico superhéroe homónimo, un hombre que viste un traje azul de lycra con antenas similares a las patas de una garrapata en la cabeza y que no tiene recuerdos de su propio origen.



Junto a su compañero Arthur, lucha de manera incompetente contra extraños villanos como Ramsés IV, Ms. Lint, The Terror y Overkill, mientras que al mismo tiempo se encuentra con respetados superhéroes.







"Está ambientada en el mundo real donde existen estos superhéroes. También soy un superhéroe, pero hasta los ellos piensan que soy raro", dijo el actor Peter Serafinowicz en una entrevista en la que habló sobre su experiencia al interpretar a The Tick.



Los superhéroes han invadido a Hollywood en los últimos años, incluyendo los personajes de Marvel Iron Man y Avengers filmados por Disney y las películas de Warner Bros de DC Comics sobre Batman, Superman y la Mujer Maravilla.



En la televisión, series como Gotham, Agents of S.H.I.E.L.D y el nuevo programa de Netflix The Defenders ofrecen una visión más profunda de historias de superhéroes.



The Tick, creada por el caricaturista Ben Edlund en 1986, tuvo dos pasajes previos por la televisión con una serie animada de 1994 y otra con actores en 2001.