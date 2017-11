'The Punisher', una buena razón para quedarte en casa y evitar el Buen Fin

Después de The Defenders, Netflix estrena 'The Punisher', protagonizada por Jon Bernthal.



La historia gira en torno a Frank Castle, quien descubre una conspiración enterrada en el inframundo de Nueva York. Ahora, conocido en toda la ciudad como 'The Punisher', lucha por la cruda verdad y contra cualquier injusticia, no solo la que devastó a su familia.



Castle ya ha tenido apariciones en Daredevil y ahora regresa con su propia serie.



Te dejamos el avance para que te animes a verla.