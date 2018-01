Termina la espera para Sibaldi

Una mañana de noviembre de 2004 se dio cuenta que no quería ser únicamente entrenador de porteros. Robert Dante Siboldi quería más. En aquella época, el ex guardameta era integrante del cuerpo técnico de José Luis Saldívar, quien entonces estaba al frente de Cruz Azul. El uruguayo le pidió al estratega y a la directiva que le dieran una oportunidad para dirigir. Aceptaron.



En 2005 hizo el curso para DT y ese mismo año obtuvo su primera oportunidad en el banquillo, cuando lo nombraron responsable del Cruz Azul Jasso, filial del cuadro celeste que entonces militaba en la Tercera División. Dirigió tres años más en las diferentes divisiones inferiores del club capitalino e incluso, en 2009, con el primer equipo tuvo un interinato de dos partidos, uno de ellos el de vuelta ante el

Atlante de la final de la Concacaf Liga Campeones, torneo en el que no pudo darle el título al club. En 2012 tuvo una breve etapa con Dorados que sólo duró 14 jornadas, tras las cuales lo cesaron.



___¿Cómo manejó el despido?

___Sabía que no podía dejarme caer y decidí prepararme más. Tomé un curso de coaching deportivo de la NCAA (National College Athletic Association, por sus siglas en inglés) –organismo rector del deporte universitario estadounidense– en California. Eso me permitió que Santos me contratara como director de fuerzas básicas en 2014. Mi trabajo en las divisiones inferiores, que llevó a debutar en el máximo circuito a jugadores como Ronaldo Cisneros, Uriel Antuna, Javier Abella y otros elementos, me abrió el camino para que fuera nombrado entrenador definitivo para este torneo.



___¿Por qué tardó tanto en dirigir un equipo de Primera División?

___El mercado en México es muy pequeño y la mayoría de clubes acostumbra contratar a los mismos técnicos. También me perjudicó que nunca firmara con un agente. Hasta la fecha no lo tengo, iba en contra de mi mentalidad. Estoy acostumbrado a ser yo quien haga las negociaciones con los equipos para que todo sea lo más transparente posible.



Santos Laguna contrató cuatro refuerzos para el presente certamen: los mediocampistas Cris Martínez, Jesús Isijara y José Juan Vázquez, y el defensa Gerardo Alcoba. Éste último reforzará la última línea del equipo, que ya cuenta con Carlos Izquierdoz y Néstor Araujo. El torneo anterior fue la sexta defensiva más goleada al permitir 23 goles.



___¿Es la mejor defensa de los últimos años de Santos?

Sí. Habitualmente juego con un esquema 4-4-2, pero con Araujo, Alcoba e Izquierdoz me permitirá que lo hagamos con línea de tres defensores, que nos haría, en el papel, una de las mejores defensivas del país. Los entrenadores debemos adaptarnos al material humano que tenemos y no imponer los sistemas tácticos por mandato.



___¿El juego aéreo es la mejor cualidad de Jonathan Orozco?

___No. Es un buen atajador, achica muy bien en el uno contra uno y juega tan bien con los pies que es un líbero en el terreno de juego. En el campo tiene una voz de líder, que es vital para un arquero para ordenar a sus compañeros. Estas características lo han hecho que sea titular por 12 años consecutivos, pese a que la mitad de los equipos en el futbol mexicano cuentan con porteros extranjeros.