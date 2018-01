¿Te encantan los tamales? No te pierdas esta feria

Como cada año, el Museo Nacional de Culturas Populares organizará la Feria del Tamal, cuya edición 26 se llevará a cabo del 30 de enero al 4 de febrero próximos y que contará con más de 40 productores de todas las regiones del país, dio a conocer su director, Rodolfo Rodríguez Castañeda.



Destacó que se trata de una gran fiesta del alimento tradicional de México, a la que se invita a cocineras tradicionales con el propósito de que ofrezcan sus productos y expliquen algunas recetas del mismo.



“Se trata de un evento muy bien posicionado y esperado por los visitantes, que (este año) no aumenta en los participantes, es el mismo número (que en la edición 2017), quisiéramos físicamente más, pero no da para más, sobre todo por el espacio”, explicó.



Citó como ejemplo que de la Ciudad de México se tendrá la presencia de productores del alimento a base de maíz provenientes de las delegaciones Milpa Alta y Xochimilco, entre otras, mientras que del interior de la República Mexicana habrá productores de Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero y Yucatán, entre otros estados.



Al abundar sobre lo que prepara el museo para el año que inicia, el directivo adelantó que parte de la programación incluye una exposición dedicada al público infantil, dedicada al juego, que se inaugurará en abril próximo, mes en el que el día 30 es del Niño, y ahora “estamos en la elaboración de este proyecto”.



Mencionó que otra actividad que tendrá el recinto cultural, y que el público espera son las ferias artesanales, porque cuenta con la presencia de los propios artesanos, donde no hay intermediarios, sino que vende directamente el productor, lo que significa vivir otra experiencia.



“Por ejemplo el visitante está viendo un textil y está la artesana, y ésta le platica a la gente cómo es el proceso de la obra o pieza, por lo que se reconoce la labor tan importante de los artesanos”, apuntó Rodríguez Castañeda.



De igual forma, realizó un balance de lo hecho por el recinto cultural el año pasado, y resaltó la exposición organizada sobre la importancia de la milpa en la cultura en general del país, que concluyó en noviembre pasado y que desde su inicio tuvo una respuesta positiva.



“Cerramos el año con la muestra de nacimientos, que culmina el 4 de febrero, que justamente empezamos con esta exposición en diciembre y terminamos con el 2 de febrero, Día de la Candelaria, el fin de todas las celebraciones”, manifestó.