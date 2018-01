Ya salió a la venta el polémico libro sobre Trump y te decimos en dónde comprarlo

Libro Trump Fire and Fury: Inside the Trump White House (Reuters)

A partir de este viernes ya puedes conseguir el libro "Fire and Fury: Inside the Trump White House", (Fuego y furia: la Casa Blanca de Trump por dentro), que desató una tormenta política al decir que el presidente Donald Trump no quería ganar la presidencia de EU en 2016 y afirmar que no estaba preparado para el cargo.



El libro escrito por Michael Wolff se puede adquirir en su forma física y digital, aunque sólo en inglés.



Gandhi, Porrúa, Amazon, Google Play y iBook de Apple lo puedes comprar en versión digital con precios que van desde los 150 pesos hasta los 386 pesos.



Si estás dudando de comprarlo, Apple cuenta con una muestra digital gratis de 56 páginas, para que te animes.



Pero si quieres tener el libro físicamente, lo puedes pedir en Amazon.com por 20.98 dólares (unos 405 pesos), o en eBay, con tapa dura, por 25.99 dólares.

La casa editorial del libro sobre el primer año de Donald Trump como presidente adelantó la fecha de lanzamiento cuatro días.



Charles Harder, abogado de Trump, le envió una carta de desistimiento a Wolff y a Steve Rubin, presidente y editor de Henry Holt, en la que exige se suspenda la publicación del libro y de extractos del mismo.



La polémica inició cuando agencias como Reuters dieron a conocer fragmentos del texto de Wolff, en el que el exasesor de Trump, Steve Bannon, aseguraba la reunión que sostuvieron el hijo del ahora mandatario estadounidense, Donald Trump Jr., el yerno del presidente, Jared Kushner, y Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente estadounidense, con funcionarios rusos, fue “antipatriótica” y “traicionera”.



"Los tres tipos importantes de la campaña pensaron que era una buena idea reunirse con un Gobierno extranjero dentro de la Torre Trump en el salón de conferencias del piso 25, sin abogados. No tenían abogados", dijo Bannon en el texto.



"Aunque pensaras que no era algo traicionero, antipatriótico o una mierda, y yo pienso que es todo eso, hubo que haber llamado de manera inmediata al FBI", agregó.



Posteriormente, Trump alegó que Bannon había "perdido la cabeza" después de que fue despedido de la Casa Blanca.



Con información de Reuters.