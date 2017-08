Taylor Swift regresa con 'Reputation'

Tras un periodo de descanso de tres años, la cantante Taylor Swift regresa a la música con su nuevo material, Reputation, el cual verá la luz el próximo 10 de noviembre, además de que este jueves por la noche estrenará el primer sencillo del álbum.







Hasta el momento, no se sabe cuántas canciones integrará el álbum de la cantante de Shake it Off, aunque en su cuenta de Twitter publicó un par de videos sin sonido donde aparece una serpiente, la cual se enreda y mira a la cámara.



Su última producción fue 1989, lanzado en 2014, el cual hace referencia a su año de nacimiento e incluye los éxitos Bad Blood y Shake it Off. Aquí te dejamos las fotografías de su nueva producción.