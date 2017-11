TAS anula multa de la FIFA a México por cánticos discriminatorios 

El Tribunal Arbitral Del Deporte (TAS) consideró este jueves que los cánticos discriminatorios no tienen esa intención, por lo que retiró las multas impuestas a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por la FIFA.



Esta decisión es a raíz de las sanciones impuestas por la FIFA tras los partidos de México contra El Salvador y Canadá en 2015 y 2016, donde los aficionados realizaron esa expresión. El costo de las multas era de 35 mil 289 dólares.



En un comunicado, la Formación Arbitral del TAS explicó que “llegó a la conclusión de que la intención de los seguidores mexicanos no era ofender o discriminar a una persona en concreto”.



Sin embargo, en el texto afirma que este tipo de conductas no deben ser aceptadas en los recintos deportivos.



“Incluso si esas expresiones y palabras no fueron utilizadas con la intención de discriminar y ofender a alguno de los jugadores a las que estaban dirigidas, las mismas pueden ser consideradas discriminatorias u ofensivas por su propia naturaleza y, por tanto, no deben ser toleradas en los estadios de futbol", dijo..



El TAS detalló que el ‘¡eh, puto!’ debe ser calificado como ‘conducta impropia’.



“La Formación Arbitral decidió que la sanción apropiada para cada caso era una advertencia y no una multa y, por tanto, se modificó la decisión de la FIFA. Sin embargo, esta advertencia conlleva a que, en caso de que una conducta similar vuelva a repetirse en el futura, sanciones más severas deberían ser impuestas a la FMF”, precisó.