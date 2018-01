Susan Sontag, la pensadora de EU

La escritora estadounidense Susan Sontag, autora de una obra artística, humana, cultural e interpretadora de la realidad, que le valió convertirse en una de las intelectuales más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, es recordada a 85 años de su nacimiento, ocurrido el 16 de enero de 1933 en Nueva York.



Denominada, Dama de la Literatura Contemporánea y un enigma que empezó a develarse tras su muerte, cuando proliferaron rumores sobre la discreta relación que mantuvo con la fotógrafa Annie Leibovitz.



Susan Rosenblatt, por su nombre de pila, nació en la ciudad de Nueva York, el 16 de enero de 1933, estudió en la Universidad de Chicago e hizo un trabajo de posgrado en Filosofía, Literatura y Teología en la Universidad de Harvard y en el Saint Anne's College de Oxford.





Inició su carrera literaria en 1963, con la publicación de la novela El benefactor pero sería hasta el éxito internacional de sus ensayos reunidos Contra la interpretación (1966), que se consolidó como una de las máximas figuras de los movimientos intelectuales de los años 60.



Desde entonces su prestigio aumentó, tanto por sus nuevas publicaciones como por su participación en los grandes problemas sociales y políticos.



Fue distinguida con el nombramiento de Comandante de la Orden de las Artes y las Letras en 1999 y otros premios como el National Book Critics Circle Award por Sobre la fotografía, el National Book Award por En América, el Jerusalem Book Prize 2001 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2003.



Sus libros, todos publicados por Farrar, Straus & Giroux, incluyen cuatro novelas: The Benefactor, Death Kit, The Volcano Lover e In America; una colección de cuentos, varias obras de teatro, incluidas Alice in Bed y Lady from the Sea.





1



De acuerdo con sus biógrafos, cuenta con nueve obras de no ficción, comenzando con "Contra la Interpretación" e incluye Enfermedad como Metáfora, Donde Cae el Estrés, Respeto al Dolor de los Otros, y Al Mismo Tiempo. En 1982, la casa editora Farrar, Straus and Giroux publicó A Susan Sontag Reader.



Datos difundidos por su fundación señalan que escribió y dirigió cuatro largometrajes: Duet for Cannibals (1969) y Brother Carl (1971), ambos en Suecia; Promised Lands (1974), hecho en Israel durante la guerra de octubre de 1973; y Unguided Tour (1983), de su cuento del mismo nombre, hecho en Italia.



Como activista de los derechos humanos durante más de dos décadas, Sontag sirvió como presidenta del Centro Americano de PEN, la organización internacional de escritores dedicada a la libertad de expresión y el avance de la literatura.







Sus historias y ensayos aparecieron en periódicos, revistas y publicaciones literarias de todo el mundo, incluidos The New York Times, The New Yorker, The New York Review of Books, The Times Literary Supplement", Art in America, Antaeus, Parnassus, The Threepenny Review, The Nation y Granta. Sus libros han sido traducidos a 32 idiomas.



Entre los honores recibidos figura el Premio de la Paz de 2003 del Comercio del Libro Alemán, el Premio Príncipe de Asturias en 2003, el Jerusalén de 2001, el Nacional del Libro de América en el 2000) y el del Círculo Nacional de Críticos de Libros por Fotografía en 1978.



Susan Sontag murió el 28 de diciembre de 2004, en Nueva York, a consecuencia de una leucemia mielógena aguda, dejando para la posteridad sin número de reflexiones personales sobre temas diversos como el amor, del que aseguraba: "Duele. Es como entregarse a ser desollado y saber que en cualquier momento la otra persona podría irse llevándose tu piel...".