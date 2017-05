Supremacía Nadal

La potencia física y el esfuerzo para no dejar ninguna pelota por perdida son los principales factores para que Rafael Nadal sea dominante en los torneos que realizan sobre arcilla, según Jorge Lozano, extenista mexicano entre 1986 y 1995. “Un tercero es su fortaleza mental. Esto le permitió que regresara a un buen nivel, después de que lo aquejaran las lesiones en las últimas dos temporadas. Su mentalidad hace que pueda recuperarse cuando va abajo en el marcador. Este conjunto de circunstancias hace que sea muy complicado vencerlo en tierra batida”.



El español acumula tres títulos en este año –los Masters 1000 de Montecarlo y Madrid, y el Abierto de Barcelona. Todos se han disputado sobre polvo de ladrillo. En esta superficie sólo ha perdido una vez en lo que va del año, apenas la semana pasada en cuartos de final del Abierto de Roma, ante el austriaco Dominic Thiem.



“La arcilla es el tipo de cancha que más te exige físicamente, hace que los puntos sean más largos, porque la pelota no bota tanto como lo hace en pasto o cancha dura. Eso alarga la duración de los partidos. Nadal saca ventaja de estas circunstancias con su servicio, que es muy potente. Normalmente los rivales no pueden dar una buena devolución y eso hace que el mallorquín gane puntos más rápido y no se desgaste tanto”, agrega Lozano.

De acuerdo con una nota del diario El Español, publicada en enero pasado, la velocidad media de su primer servicio es de 150 kilómetros por hora. Nadal explicó en esa misma publicación que su meta es que suba hasta 160.

RAFAEL NADAL EN 2017

Ganancias: 4,835,885 dólares

Mejor puesto en el ranking: 4

Récord: 36-6 / Arcilla: 17-1 / Superficie dura: 19-5 / Pasto: 0-0 / Grand Slam: 6-1 / Masters 1000: 19-3

Títulos: 3

Arcilla: 3

Superficie dura:0

Grand Slam: 0

Masters 1000: 2

Pasto: 0

“Otro de los golpes en los que se vuelve complicado para los rivales es cuando devuelve la pelota con la mano derecha. Ésta sale con mucha potencia y exige que corran toda la cancha. En algún momento se desgastan, bajan su nivel y él termina por definir los partidos”, destaca el mexicano.



El tenista, de 30 años, es el máximo ganador de Roland Garros –que inició en su fase preeliminar el pasado 22 de mayo y concluirá el próximo 11 de junio. Suma nueve títulos –el último de ellos conseguido en 2014-, tres por arriba de Björn Borg, el segundo con más diplomas en la historia del certamen.



José Antonio Flores, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, explica que de ganar un décimo título se reafirmaría como el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo, por arriba de Borg o incluso del checo Ivan Lendl.



“Tanto Nadal como Federer están en una etapa de sus carreras en la que imponen nuevos parámetros y récords. Para los nuevos jugadores que sean exitosos en arcilla, lo compararán con él, respecto al número de títulos, el tiempo en el que tarden en ganarlos y en la potencia física”, asegura el directivo.



Lozano menciona que el ganador de 14 títulos de Grand Slam tendrá una dura competencia para llevarse el título del Abierto Francés. Los rivales a los que podría enfrentar serán Alexander Zverev –quien se coronó en el Abierto de Roma el domingo pasado-, el escocés Andy Murray y el serbio Novak Djokovic, quien estrenará a André Agassi como entrenador.



“Pese a la competencia, Nadal es el favorito. No sólo porque es la superficie en la que más cómodo se siente, sino porque ha sido el tenista más regular en lo que va de la campaña. Sólo se le podría comparar Roger Federer, quien también tiene tres títulos en lo que va del año”, explica Lozano.



Una victoria del español en el segundo Grand Slam del año le aseguraría superar al suizo Stanislas Wawrinka y ascender al tercer lugar del ranking de la ATP. También le permitiría llegar a 6 mil 915 puntos en lo que va de la temporada y reafirmarse como el tenista que más unidades ha ganado en 2017.



“Tiene muchos puntos de diferencia con Murray y Djokovic, quienes son el número uno y dos del ranking mundial. Pero si ambos no recuperan el nivel que mostraron la campaña pasada, es probable que Nadal les comience a recortar la ventaja. Al ritmo que va, en el final de la campaña o en el inicio de la siguiente puede recuperar el título de número uno del mundo”, señala Flores.