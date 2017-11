Sorpresa: tres discos que impresionarán

POSEEDOR DE UNA VOZ ÚNICA



La música de Lou Rawls abarcó géneros como el gospel, el blues,

el jazz, el soul y el pop. En todos ellos destacó. Sus éxitos, que siguen siendo favoritos en las estaciones de radio de todo el mundo, se incluyen en esta colección, que es una buena presentación para los nuevos escuchas y un recordatorio para todos de que era un gigante vocal.



TÍTULO: The Very Best of Lou Rawls: You’ll Never Find Another

INTÉRPRETE: Lou Rawls

SELLO: Capitol Records

PRECIO: $189