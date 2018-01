Sólo estilo: tres discos llenos de exquisitez

Éxitos con nueva mezcla



Esta recopilación (una más) de los hits de Elton John destaca por la inclusión de temas como Little Jeannie y I Don’t Wanna Go On With You Like That, ausentes en compilaciones anteriores, así como algunas de las canciones que marcaron su renacimiento musical en el siglo XXI, como Electricity, Home Again y Looking Up. Muy recomendable.



TÍTULO: Diamonds

AUTOR: Elton John

SELLO: Virgin EMI Records

PRECIO: $170 (CD Doble)

