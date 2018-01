Emma Watson te invita a leer estos siete libros

Emma Watson saltó a la fama con la saga de películas de Harry Potter y una de sus cintas más recientes, La Bella y la Bestia, tuvo una gran recepción, pero también es una lectora voraz que usa sus redes sociales como Instagram y Twitter para recomendar sus libros favoritos.



Una de sus fotos más recientes que ha compartido con sus seguidores es donde aparece ella con el libro Por qué no hablo más con la gente blanca sobre raza (Why i'm lo longer talking to white people about race) de Reni Eddo-Lodge, publicado en junio del año pasado, en el cual la autora analiza el impacto que el racismo tiene en la Gran Bretaña.

1



Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer de 2017, la actriz británica compartió en Instagram su lectura de ese día: Mi vida en el camino (My life on the road) publicado en 2015 por la activista y escritora estadounidense Gloria Steinem, en el que cuenta sus vivencias como viajera.

​

1



Otra de sus lecturas favoritas es Persépolis, novela gráfica de Marjane Satrapi, en la cual narra su infancia y adolescencia en el Irán antes del ayatollah Jumeini y que fue adaptada al cine en 2007.

1

Mujeres que corren con lobos (Women who run with the wolves), escrito por Clarissa Pinkola Estés, en el cual la autora analiza algunos de los cuentos y fábulas más importantes que pueden ser aplicados por las mujeres en sus vidas.

1



En las lecturas predilectas de la actriz, no podía faltar Monólogos de la vagina (The vagina monologues), el cual Eve Ensler construyó a partir de más de 200 entrevistas hechas mujeres de todas las edades y nacionalidades sobre sus experiencias más íntimas.

​

1



Mom & Me & Mom es el séptimo y último libro de la serie de autobiografías de la poetisa y escritora estadounidense Maya Angelou, fallecida en 2014 y que también ha sido recomendado por Watson.

1



La actriz compartió en Instagram en 2016 una foto de uno de sus libros favoritos, Cómo ser mujer (How to be a woman), de la escritora británica Caitlin Moran, el cual fue publicado en 2011 y en el la autora plasma su visión sobre el feminismo.