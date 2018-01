Siete canciones para recordar a Dolores O'Riordan

Este lunes se anunció la súbita muerte de Dolores O'Riodan, quien fuera vocalista y frontwoman de The Cranberries, banda irlandesa que alcanzó la cima de las listas de popularidad a principios de los 90.



Los irlandeses, junto con otras como Garbage, No Doubt, The Cardigans y Save Farris, conformaron en esa década un bloque de bandas lideradas por mujeres. Para recordarla, te dejamos siete de sus canciones más emblemáticas y un bonus de su trabajo en solitario.



Dreams

​

Primer sencillo de su primer álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Fue compuesto por la misma Dolores y lanzado en 1992. Una de las voces que sale de fondo es la de uno de sus exnovios, y tiene tres videos distintos.







Linger

Fue el segundo sencillo de este mismo material discográfico. Fue compuesta por la misma Dolores y Noel Hogan y fue escrita, según ella misma, sobre una relación tormentosa que tuvo con un novio.

​



Zombie

La canción fue el sencillo más exitoso de su segunda producción, No need to argue, lanzado en 1994, que habla sobre los conflictos políticos de Irlanda del Norte, y fue escrita a raíz del atentado perpetrado por el IRA en la ciudad inglesa de Warrington en 1993. Es considerada por muchos el himno de la banda.

​



Ode to my family

​También el segundo sencillo de esta producción, fue lanzado en 1994, aunque no tuvo la misma repercusión que su antecesor. La canción se realizó en homenaje a las víctimas de la guerra de la entonces Yugoslavia.

​



Salvation

​Fue el primer sencillo de su tercer álbum, To the Faithful Departed, el cual vio la luz en 1996. La canción llegó al número uno en las listas de Estados Unidos y Dolores la usó para hacer una advertencia sobre el consumo de drogas.

​



You and me

​Fue uno de los singles de Bury the Hatched, la producción que la banda lanzó en 1999.

​



Stars

​Fue uno de los sencillos inéditos incluido en su recopilación de éxitos The Best of 1992-2002, el cual vio la luz en 2002, justo una década después del nacimiento de la banda. Éste también incluye Daffodil Lament, tema que los fans eligieron para ser incluido en esta producción.



Watch Out

Además de su carrera con The Cranberries, Dolores O'Riordan realizó algunos proyectos en solitario, como D.A.R.K, el cual estaba también conformado por Andy Rourke, exbajista de The Smiths y Olé Koretsky.



Con ellos lanzó Science Agrees en mayo de 2016, el cual tiene un dejo del sabor de Madchester y fue producido por Stephen Street, quien había sido ingeniero para la banda británica.



Para quienes quieren conocer más de sus canciones o simplemente recordarla, Spotify ya tiene disponible un playlist.