'Sgt. Pepper's', de la música a la moda 

Tal y como lo hicieron en la música, los Beatles marcaron un antes y un después en el mundo de la moda. La aparición en 1967 de su disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dio inicio a una reinterpretación constante de la indumentaria que los músicos lucen en la portada del álbum.



Esos atuendos han servido de inspiración para modistos, cantantes e integrantes de la realeza, los cuales se han modificado desde hace 50 años sin perder su esencia.



“Es increíble ver cómo siguen vigentes. Los grandes diseñadores del mundo han presentado piezas en sus colecciones con chaquetas muy parecidas a las que usaron los Beatles”, afirma Ana Elena Mallet, curadora independiente, especializada en diseño moderno y contemporáneo.

Balmain, Burberry, Alexander McQueen, Gucci y Jean Paul Gaultier son quienes han replicado modelos similares al pantalón y la chaqueta larga de satín con cuello alto, hombreras amplias, botonadura, cuerdas trenzadas y medallas, que la tienda especializada en vestuario M. Berman Ltd. confeccionó para el cuarteto.



Lo usaron por primera vez el 30 de marzo de hace medio siglo,

durante la sesión fotográfica para la portada del álbum, que tuvo lugar en los Chelsea Manor Studios, frente a la lente de Michael Cooper.



“La chaqueta está inspirada en el movimiento Swinging London, nacido en la década del 60. Se caracteriza por las ideas de libertad y sicodelia. Ellos retoman elementos vintage y hacen una desmitificación de los uniformes militares, los usan con colores llamativos”, observa Guillermo León, diseñador y catedrático de Historia de la moda en la Universidad Jannette Klein.



Paul McCartney, en el libro The Beatles Antology, cuenta que eligieron colores brillantes y llamativos para ir en contra de las ideas convencionales del uniforme. “En ese tiempo todo mundo estaba en la onda I was Lord Kitchener’s Valet: chicos usando uniformes de soldados y poniéndoles flores”.

I was Lord Kitchener’s Valet fue la tienda que popularizó el uso de uniformes militares como tendencia. Abrió en 1966 en el 293 de Portobello Road, en Notting Hill. Entre sus clientes habituales estaban Eric Clapton, Mick Jagger, John Lennon y Jimi Hendrix.



“Era la época de la posguerra. En Inglaterra se gestó una apertura en las artes, la música, la moda y la creatividad. Los Beatles son una respuesta generacional”, añade León.



Los especialistas identifican el uso de uniformes como parte de la cultura inglesa. “Ese fue un factor que contribuyó a popularizar la indumentaria, a copiarla y añadirle elementos inusuales como los colores, las barbas en los hombros y las insignias que pintaron de colores pastel. Muchos jóvenes incluso sacaron del armario de sus abuelos esas prendas o las compraban en I was Lord Kitchener’s Valet y las demás tiendas que las popularizaron”, dice León.



Los artistas que influyen en su generación son muchos, pero pocos como los Beatles han permanecido a lo largo de cinco décadas.



“Son el mejor ejemplo del fenómeno cíclico de la moda. Basta con cambiar algunos elementos, modernizar otros y ponerle creatividad a las formas. Su trascendencia musical y cultural es innegable en una sociedad que aún se rinde a su legado”, puntualiza Ana Elena Mallet.



TRIBUTO

Liam Gallagher, exvocalista de Oasis, lanzó en 2011 su marca de ropa Pretty Green. Para el otoño de este año saldrá a la venta una colección de 28 piezas inspiradas en el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.



“Fue un placer hacer esta colección para honrar el aniversario 50 del disco. Los Beatles han sido para mí una gran inspiración en ambos terrenos, en la música y en la moda”, declaró al Manchester Evening News.



La línea incluye parkas, abrigos, sacos y chamarras que retoman la sicodelia de los años 60. La prenda insignia es una chamarra de mezclilla con lentejuelas y el logo del álbum. Las piezas se podrán adquirir en www.prettygreen.com.