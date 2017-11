Seis instalaciones del Visual Art Week que no debes perderte 

El Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, el patio de la Cineteca Nacional y el Parque Lincoln en Polanco serán algunas de los puntos donde la Ciudad de México será iluminada con la edición de este año del Comex Visual Art Week, el cual será llevado a cabo en la Ciudad de México del 29 de noviembre al 3 de diciembre.



Aquí te dejamos seis instalaciones que no podrás perderte:



1. THE POOL BY JEN LEWIN

Palacio de Bellas Artes de 17:30 hs a 23:30 horas



Jen Lewin es una escultora de luz e interactividad renombrada internacionalmente. A lo largo de los últimos 15 años, ha perfeccionado su medio altamente técnico para fabricar esculturas interactivas de gran escala que combinan luz, sonido y movimiento para alentar la interacción comunitaria.



​The Pool ha sido construida para uso rudo. Es resistente al agua y las personas han caminado, corrido, brincado, patinado y se ha conducido arriba de ella.



Desde su inicio, The Pool ha sido parte de una nueva ola de arte itinerante. Fue construida y diseñada específicamente para

ser embalada en cajas y enviada a todo el mundo con mucha facilidad.



2. FLORA de Philipp Artus (Ale)

Monumento a la Revolución de 17:30 hs a 23:30 horas



Philipp Artus es un cineasta y artista multidisciplinario con base en Berlín, Alemania. Sus animaciones experimentales, instalaciones de luz y dibujos exploran las manifestaciones de la vida a través del

movimiento, sonido e imaginación.



Flora es una pieza interactiva en la que líneas abstractas crean formas complejas y delicadas que recuerdan a las que podemos encontrar en el universo de las plantas.



El espectador puede controlar interactivamente la animación con un touchpad y así diseñar los patrones que emergen. La animación en Flora es generada mediante la superposición de ondas sinusoidales que viajan a través de una cadena de líneas.

3. HORIZONTAL INTERFERENCE de KASJO Studio

Parque Lincoln de 12 hs a 23:30 horas

​

KASJO Studio es el resultado de la colaboración entre Katarzyna Malejka y Joachim Slugocki, quienes se conectaron por su fascinación a la luz como medio, la que utilizan en sus obras.



Horizontal Interference es una instalación formada por una colorida estructura de cordones de tela que conectan los árboles de un espacio determinado de manera simple.





4. SHINING TRIANGLE. Peak Time Lab

Centro Cultural El Rule (Patio) de 17:30 hs a 23:30 horas



Este estudio que cuenta con profesionales especializados en diferentes disciplinas ligadas a lo tecnológico. Diseño de luz, sonido, interactividad y estructura han sido fundamentales en todos los trabajos que Peak Time Lab ha realizado, apuntando primordialmente a propiciar el encuentro con y entre las personas.



Shining Triangle es una pieza de arquitectura lumínica interactiva Está compuesta por tres estructuras en forma de triángulo entrelazados que pueden ser controlados por las personas mediante touchpads, dando lugar al juego, y posibilitando que cada uno desarrolle su propio

campo expresivo.



5. CAMINANTE.(Hik+)

Torre Reforma (Fachada) de 17:30 hs a 23:30 horas

​

Tupac Martir es artista, diseñador visual, y director creativo con un portfolio variado de proyectos en escenas de las artes y el

entretenimiento.

​

Su pieza, un video mapping intercativo, fue creada utilizando Motion Capture, Cinema 4D, Coding, Notch, Maya, Houdini y After Effects. Para el motion capture de Caminante (Hik+) se grabó una coreografía del bailarín mexicano Isaac Hernandez.

​

6. POP! /*pac interactive

Seminario 12 (Al lado del Museo del Templo Mayor) de 17:30 hs a 23:30 horas.



/*pac Interactive es un estudio mexicano de diseño interactivo y media art. Nace de la curiosidad y la experimentación por generar interacciones conscientes entre arte, diseño y tecnología.



POP! es una instalación lumínica ambiental formada por esferas luminosas suspendidas sobre una superficie, que juntas crean un techo de burbujas que envuelven y transforman el espacio en un ambiente vivo, radiante, que propicia la contemplación. La iluminación y comportamiento de las esferas se ve complementado por el diseño sonoro co-producido con No Light.

Juan Pablo Brito, director del festival, explicó que las experiencias previas de los eventos realizados en 2015 y 2016, serán volcadas en la edición de este año tanto en la curaduría como en las instalaciones, la operación y los objetivos.



La tendencia principal para los próximos años, aseguró, serán este tipo de instalaciones artísticas más interactivas y lúdicas, puesto que la experiencia se volverá más emocional e intuitivo.



"La gente termina de vivir la instalación y hace de nuevo la fila y vuelve a pasar y es totalmente sensorial, emocional; entonces creo que eso invita cada vez a todos los públicos, a todas las edades".



La diferencia principal para el VAW de este año, aseguró, será que habrá más talento mexicano, puesto que contará con tres instalaciones de artistas nacionales.



"Los tenemos que hacer crecer para que estas instalaciones sean cada vez más en todo México y que los podamos también transportar a otras ciudades".



Sobre esta posibilidad, Britos comentó que para 2018 se está analizando la posibilidad de llevar el VAW a otras ciudades del país; precisó que tal vez no podrían llevar todas las instalaciones pero sí al menos una, por lo que ya se está trabajando en ello con otros organismos e iniciativa privada.