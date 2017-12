Seis canciones de Lenny Kravitz que queremos oír en México

Este martes el músico estadounidense Lenny Kravitz anunció tres fechas para Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México en 2018.



Kravitz tiene una trayectoria musical de casi 30 años que empezó con su primer álbum Let Love Rule en 1989; desde ese entonces, ha lanzado 10 producciones discográficas, por lo que después de una ardua selección, aquí te dejamos cinco éxitos que esperamos toque en esos conciertos:



1. Are You Gonna Go My Way?

La canción fue lanzada en 1993 como parte de su álbum homónimo, el cual vendió más de dos millones de copias tan sólo en Estados Unidos. Esta es una clásica de su repertorio.



2. Fly away

Uno de los sencillos del álbum 5, de 1998 y por el cual Kravitz ganó un Grammy en 1999 en la categoría de Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculina



3. Again

Una de las mejores baladas de Kravitz, la cual vio la luz en el 2000 como parte de la recopilación Greatest Hits lanzada ese mismo año y le dio un nuevo Grammy por la Mejor Interpretación Masculina de Rock en el 2001.



4. I belong to you

Otro sencillo del álbum 5 que llegó a las listas de Adult Top 40 y Billboard Hot 100 con dejos de soul, funk y reggae.



5. The Chamber

La canción, que relata una historia de amor y despecho, fue lanzada en 2014 como parte de Strut, su décimo álbum. El video de ésta fue filmado en París y dirigido Anthony Mandler.



6. The Pleasure and the Pain

Segundo sencillo también de Strut, con claras reminiscencias a los sonidos de los 70; el sencillo vio la luz en septiembre de 2014 y relata la nostalgia tras el rompimiento de una relación amorosa.