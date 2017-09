Dalí no es padre de Pilar Abel, revela prueba de ADN tras exhumación

Una prueba de paternidad refuta el alegato de una mujer española que quiso ser reconocida por los tribunales como hija de Salvador Dalí, dijo la fundación del artista surrealista.



La Fundación Gala-Salvador Dalí dijo este miércoles que el tribunal en Madrid que había ordenado las pruebas de ADN le informó que no existía parentesco biológico probado entre Dalí y Pilar Abel, una mujer de 61 años que leía cartas de tarot por televisión.



Abel ha alegado durante años que su madre mantuvo un romance con Dalí. De haberse confirmado la paternidad, la mujer tendría derecho a una parte de su vasto patrimonio. La fundación dijo que estaba feliz de que se haya resuelto la "absurda" demanda.



Un vocero de la corte dijo que el tribunal no ha hecho públicos los resultados pero que había enviado el informe forense de la prueba a las partes en la demanda. Habló a condición de anonimato, siguiendo las reglas internas de la corte. El abogado de Abel no respondió de inmediato a llamadas en busca de comentarios.



A finales de julio de este año, el cadáver del artista fue exhumado para determinar si era el padre de Pilar Abel; los peritos levantaron la losa de 1.5 toneladas que cubría su tumba en el Teatro-Museo Dalí de Figueras, localidad donde Dalí nació.



El pintor catalán falleció en ese lugar el 23 de enero de 1989 a los 84 años, tras compartir buena parte de su vida con Gala, musa que aparece en muchos de sus cuadros y con la que no tuvo hijos.