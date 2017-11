¿Sabes de alguien que ya está decorando para Navidad? Bueno, es más feliz que tú

Somos rápidos para juzgar a aquellos que ponen sus árboles de Navidad después de quitar el altar del Día de Muertos, pero resulta que son personas más nostálgicas que están en contacto con su niño interior.



Los 'grinch' de nuestra sociedad que gruñen ante las primeras nochebuenas -las flores, no las otras-, no son tan felices como los que se emocionan por el período festivo con anticipación.



El sitio británico Unilad entrevistó algunos expertos sobre el razonamiento psicológico detrás de la decoración navideña temprana y la diversión festiva prematura.





Steve McKeown, psicoanalista, fundador de MindFixers y propietario de The McKeown Clinic, comentó que "aunque podría haber una serie de razones sintomáticas por las que alguien querría poner decoraciones de forma obsesiva antes de temporada, generalmente se trata de motivos nostálgicos, ya sea para revivir la magia o para compensar la negligencia pasada".



En un mundo lleno de estrés y ansiedad, a la gente le gusta asociar cosas que los hacen felices y las decoraciones navideñas evocan esos fuertes sentimientos de la infancia, señaló el especialista.



Las decoraciones son simplemente un ancla o un camino hacia esas viejas emociones mágicas de la infancia de la emoción. ¡Por lo tanto, poner esas decoraciones navideñas temprano extiende la emoción!



La Revista de Psicología Ambiental señala que las decoraciones se utilizan como "una forma de comunicar su accesibilidad a los vecinos".



Entonces, tal vez las personas que ponen las decoraciones temprano solo intentan ser amistosas.



Amy Morin, psicoterapeuta y autora de 13 Things Mentally Strong People Do not Do, indicó entrevista con Unilad que la temporada de vacaciones despierta un sentimiento de nostalgia.



"La nostalgia ayuda a vincular a las personas con su pasado personal y ayuda a comprender su identidad. Para muchos, colocar las decoraciones navideñas temprano es una forma de reconectarse con sus infancias", aseveró.



"Puede ser una sensación agridulce. Tal vez mirar un árbol de Navidad le recuerda a alguien cómo era la vida cuando todavía creía en Santa Claus", agregó la especialista.



Para las personas que han perdido a un ser querido, las vacaciones pueden servir como un recordatorio de los momentos felices que tuvieron con esa persona en el pasado. Decorar temprano puede ayudarlos a sentirse más conectados con ese individuo.



Por supuesto, hay razones mucho más oscuras por las cuales las personas se obsesionan con la Navidad como una forma de escape, pero en la mayoría de los casos sólo son personas más sensibles y positivas.