Romano vuelve al Atlas

El argentino Rubén Omar Romano regresó este jueves al banquillo de Atlas, buscando revancha en la que será su tercera etapa en el club mexicano después de haber estado al frente de los Rojinegros del 2006 al 2007 y en el 2011.



El técnico de 59 años llega al Atlas para tomar el lugar que dejó José Guadalupe Cruz, despedido el 15 de enero por los malos resultados en el torneo Clausura donde el club se ubica en el penúltimo lugar después de tres derrotas.



"Mi primer agradecimiento es para la directiva que me ha dado nuevamente una oportunidad. Saben que he pasado por muchas cosas, no solo en lo deportivo sino en lo humano, y me he levantado siempre. Para mí es una revancha muy importante, vengo a trabajar con alma y corazón", dijo Romano tras su presentación.





"Mi primer agradecimiento es para la directiva que me ha dado nuevamente una oportunidad. Saben que he pasado por muchas cosas, no solo en lo deportivo sino en lo humano, y me he levantado siempre. Para mí es una revancha muy importante, vengo a trabajar con alma y corazón", dijo Romano tras su presentación.



El estratega sudamericano fue víctima de un secuestro en el 2005 cuando dirigía al Cruz Azul en Ciudad de México, y fue rescatado tras dos meses de cautiverio.



"Conozco al plantel y vamos a revertir la situación a como de lugar. No podemos prometer campeonatos, hoy la prioridad es salir de este mal momento. Tengo la capacidad de poder convencer a los jugadores, por eso decidí tomar las riendas de una vez", agregó Romano.





"Este equipo irá siempre con la intención de ganar, no de buscar el resultado".



"Este equipo irá siempre con la intención de ganar, no de buscar el resultado".



Además de Atlas y Cruz Azul, Romano dirigió a los clubes mexicanos Tijuana, Puebla, Santos Laguna, América, Pachuca, Monarcas Morelia, Estudiantes Tecos y Celaya.



En la cuarta jornada del torneo Clausura, Atlas visitará el sábado al América.