Roland Garros busca nueva campeona

PARÍS.- En medio del todo el tumulto en el cuadro femenino del Abierto de Francia y los nuevos rostros que animarán los cuartos de final, el torneo masculino mantiene al mismo reparto de actores: Andy Murray, Novak Djokovic, Stan Wawrinka y, por supuesto, Rafael Nadal.



Murray, el número uno mundial, campeón de tres Grand Slams y finalista de Roland Garros el año pasado, y Wawrinka, cuyo propio trío de títulos en las grandes citas incluye el cetro del Abierto de Francia 2015, siguieron su marcha con sendas victorias en sets corridos el lunes.



Si bien tres de las ganadoras en los duelos de cuarta ronda de la rama femenina que se disputaron en la jornada -Karolina Pliskova (2), Simona Halep (3) y Elina Svitolina (5)- sobresalen en la preclasificación, ninguna de las ocho jugadoras que siguen en carrera cuenta con una corona de Grand Slam en sus palmarés.

Y son conscientes de la oportunidad que tienen al alcance.



“Todo el mundo sabe quién sigue en competencia”, señaló la ucraniana Svitolina, quien estuvo a dos puntos de sucumbir antes de reaccionar para doblegar 4-6, 6-3, 7-5 a la croata Petra Martic, número 290 del mundo. "Es una tremenda oportunidad”.



Pliskova se llevó un susto similar para alcanzar la ronda de cuartos por primera vez en la tierra batida de París. La checa debió remontar para superar 2-6, 6-3, 6-4 a la revelación paraguaya Verónica Cepede Royg, 97 en el ranking.



Cepede Royg acarició la sorpresa cuando dispuso de una bola de quiebre en ventaja de 4-3 en el tercer set frente a la finalista del último US Open. Si hubiese ganado ese punto, la paraguaya habría podido sacar por la victoria. Pero falló con un revés, se colocó las manos en las caderas y cerró los ojos.



A partir de ese momento, Pliskova ganó los siguientes tres puntos para defender el saque, y sentenció la victoria llevándose los últimos tres games. Su rival de turno será la francesa Caroline García.



MÁS EXPERIENCIA ENTRE LOS VARONES

Murray y Wawrinka se destacan en la parte alta de la llave. En el otro extremo, el campeón vigente Djokovic y Nadal, en busca de conquistar su décimo título en París, podrían dejar servida la mesa para un cruce en semifinales si sortean sus partidos este martes.



“Todo indica que uno de los cuatro primeros” levantará la Copa de los Mosqueteros, comentó el legendario John McEnroe, campeón de siete grandes.



El británico Murray apenas se vio exigido al vencer 6-3, 6-4, 6-4 a Karen Khachanov, promesa rusa de 21 años. Wawrinka debió emplearse un poco más a fondo para eliminar al último francés en competencia, Gael Monfils (15), por 7-5, 7-6 (7), 6-2.



Murray también se convirtió en el decimoquinto jugador en alcanzar las 650 victorias en la gira de la ATP.



"Pienso que hoy es quizá cuando mejor he jugado en general. Siento que he venido mejorando partido a partido", declaró Murray, que perdió la final del año pasado ante Djokovic. "Le he pegado mejor a la pelota y he empezado a conectar los disparos correctos en los momentos correctos".



Su rival de turno será el japonés Kei Nishikori (8), quien fue de menos a más para derrotar al español Fernando Verdasco 0-6, 6-4, 6-4, 6-0.



En el historial directo, Murray domina 8-2 ante Nishikori. Wawrinka, en cambio, aventaja 11-2 a su siguiente oponente, el croata Marin Cilic (7), quien se imponía 6-3, 3-0 cuando el sudafricano Kevin Anderson se retiró por una dolencia en la pierna izquierda.



Cilic tiene la experiencia de haber ganado un grande: venció a Nishikori en la final del US Open 2014. "Es una gran plus de cara al resto del torneo”, indicó. “Sabes que, mentalmente y físicamente, no he gastado mucha energía”.



Al llegar a Francia bajo un manto de incertidumbre debido a una dolencia en el tobillo izquierdo, la rumana Halep no tuvo complicaciones para deshacerse 6-1, 6-1 de la española Carla Suárez Navarro y así citarse con Svitolina.



En cuatro enfrentamientos previos en superficie de arcilla, Halep no había logrado superar a la española de 28 años. “Esperaba un partido muy difícil", declaró Halep, subcampeona del Abierto de Francia en 2014.