Roban en tren de Londres maleta con zafiros y otras gemas por 1.3 mdd

La policía británica buscaba este martes a un hombre no identificado después de que una maleta que contenía joyas valoradas en 1 millón de libras (1.3 millones de dólares) fue robada de un compartimiento de equipajes de un tren en la estación de Euston en Londres.



El propietario, un vendedor de joyas de 35 años, se subió al tren con dirección a Birmingham el 8 de noviembre pero, cuando llegó a Rugby en Inglaterra central, descubrió que su maleta repleta de rubíes, esmeraldas y zafiros ya no estaba en el compartimiento del equipaje.



La policía publicó una foto granulada de un hombre con el que, según dijo, le gustaría hablar.



"Me gustaría hablar con el hombre en las imágenes de la cámara de televigilancia sobre este robo de equipaje de gran valor", dijo el detective de la Policía Británica de Transporte Nick Thompson.



"La maleta era negra y grande y contenía más de 40 joyas como rubíes, esmeraldas o zafiros", añadió Thompson.