Ringo Starr y Barry Gibb reciben título de Caballero del Imperio Británico

El exbaterista de The Beatles Ringo Starr y el cantante de los Bee Gees Barry Gibb fueron nombrados Caballeros del Imperio Británico por la reina Isabel II de Inglaterra.



Ringo, de 77 años y cuyo verdadero nombre es Richard Starkey, se sumó a los Beatles en 1962 para reemplazar a Pete Best. El baterista fue la voz líder en algunos éxitos de la mítica banda británica como "Yellow Submarine" y "With a Little Help from my Friends".



Starr ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a sus compañeros de banda en 1988, y nuevamente en 2015 por su carrera como solista tras la separación de los Beatles.



Por su parte Gibb, de 71 años, fundó los Bee Gees junto a sus hermanos Robin y Maurice. La banda grabó algunos clásicos del pop como "Stayin' Alive" y "Night Fever".