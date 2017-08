La vida de Ricardo Ramos no estaba relacionada con los maratones hace siete años. Era policía militar y estaba asignado a realizar funciones de seguridad pública en todo el país. Recuerda que fueron cuatro años y medio en los que se desempeñó en ese puesto.



Pero en 2014, desde un cuartel en su natal Tepejí del Río, Hidalgo, observó que había algunos compañeros que entrenaban maratón y otras modalidades de atletismo. Quiso emularlos. Fue en ese momento en el que decidió que quería ser atleta de alto rendimiento.



“Pedí una oportunidad para que me dejaran entrenar. Me la dieron. Tuve que combinar mis labores como policía con los entrenamientos. Fue desgastante. Ese mismo año me reasignaron a labores de oficinista, que me permitieron practicar con mayor comodidad. Finalmente a principios del año pasado logro que me reubiquen al área de educación física y deportes, que me permite enfocarme enteramente a entrenar”, platica.



Ramos sólo tiene dos años en el alto rendimiento. En agosto pasado logró participar en los Juegos Olímpicos de Río, en los que terminó en el lugar 120. Dice que pudo conseguir una mejor posición, pero una rotoescoliosis –desviación en la columna vertebral- mientras se desarrollaba la prueba se lo impidió.



“Fueron seis meses en los que pasé en rehabilitación. Cuando me reincorporé a los entrenamientos fue muy duro, porque mi cuerpo no soportaba las cargas de trabajo. Especialmente cuando corría 400 metros, que es un entrenamiento habitual en los maratonistas. Afortunadamente pude superar ese mal momento”, explica.



El hidalguense será el único mexicano que correrá la maratón en los Mundiales de Atletismo de Londres 2017 (4-13 de agosto). Recuerda que la clasificación la obtuvo en el Maratón de Düsseldorf, que se realizó en abril del año pasado. Detuvo el reloj en 2:14:58 horas, dos segundos menos del tiempo mínimo que la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) pidió para clasificar a la justa.



“Pero lo más complicado vino después. La FMAA me pidió que diera una demostración de que estaba en buen nivel, apenas cuando terminé la rehabilitación de la lesión. Me invitaron a competir en el Medio Maratón de Culiacán, que se corrió en julio pasado. Gané la prueba y paré el reloj en 1:03:40, que me permitió ratificar mi boleto a Londres. Si hubiera tardado más en llegar, hubiera perdido mi oportunidad de competir en mis primeros Campeonatos Mundiales”, comparte el fondista de 32 años.



Ramos menciona que su objetivo para los Campeonatos es terminar entre los mejores 50. Sostiene que no ve factible que termine en el podio. “No me puedo comprometer a un logro que es lejano por el momento, pero estoy seguro que puedo acercarme a mi mejor registro, que fue el que tuve en Düsseldorf”, señala.



El mexicano correrá la segunda gran prueba de su carrera en el alto rendimiento, en uno de las rutas más prestigiadas del calendario, en la que el que el keniano Eliud Kipchoge impuso la cuarta mejor marca de la historia (2:03:05) en la capital ingleas, apenas en abril de 2016.