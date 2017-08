Real Madrid le gana 3-1 al Barcelona en Supercopa de España

Con polémico arbitraje, Real Madrid venció 3-1 a Barcelona y toma una buena ventaja para el duelo de vuelta de la Supercopa de España, en partido de ida disputado en el estadio Camp Nou.



Las anotaciones del cuadro "merengue" fueron un autogol de Gerard Piqué en el minuto 49, del portugués Cristiano Ronaldo (82) y de Marco Asensio (90), mientras el argentino Lionel Messi marcó para el "Barça" en el 76, de penalti.



El conjunto madridista tomó una ligera ventaja en esta serie que se definirá el próximo miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, donde el Real sufrirá la ausencia de Ronaldo, quien podría sufrir una sanción severa, por empujar al silbante luego de ser expulsado.



Muy disputado resultó el cotejo con un cuadro "blaugrana" que inició con la posesión de la pelota y empujó hacia el frente con algunas llegadas que inquietaron muy poco al portero tico Keylor Navas.



El Madrid, por su parte, tuvo algunos problemas para tratar de nivelar las acciones y hacerse del encuentro, pero supo esperar para asentarse en el terreno de juego y poco a poco niveló las acciones.



Una vez que el visitante se paró mejor, el encuentro tuvo un constante ir y venir pero sin que ninguno de los dos pudiera imponerse al otro, aunque el intercambio de llegadas sobre las porterías fue constante.



Por lo cerrado de las acciones, estaba claro que el encuentro se definiría por un gol y fue el Madrid el que logró ponerse arriba 1-0 en el marcador de forma circunstancial, pues Gerard Piqué anotó en su propio marco al intentar despejar, en el minuto 49.



Y entonces el partido se abrió con oportunidades para los dos, aunque el once "blaugrana" tuvo las más claras para conseguir el emparejamiento en la pizarra, sus delanteros no estuvieron tan certeros como se esperaba, quizá pesó la salida del brasileño Neymar.



Penalti que solo el árbitro vio a favor de Barcelona ante la salida de Keylor Navas sobre el uruguayo Luis Suárez, en la que éste se dejó caer y el silbante la compró. Lionel Messi fue el encargado de cobrar y lo hizo de buena forma para el 1-1 en el minuto 76.



Sin embargo, el gusto le duro poco al cuadro catalán, pues en salida por izquierda, Cristiano Ronaldo hizo una gran jugada personal para cortarse hacia el centro y sacar derechazo cruzado que venció a Ter Stegen para el 2-1, en un golazo en el minuto 80.



Luego de su vistosa anotación, el jugador luso intentó engañar al silbante al dejarse caer en el área local ante la marca de un defensa, por lo que se ganó la segunda amarilla y con ello la roja en el minuto 82, por lo que se perderá la vuelta.



Con 10 hombres en el terreno de juego por la expulsión de Ronaldo, el conjunto comandado por el francés Zinedine Zidane no se inmutó y fue al frente en descolgada para hacer el 3-1 con el tanto de Marco Asensio, con potente disparo en el minuto 90.



Polémico el trabajo el silbante Ricardo de Burgos y por el "Barça" amonestó a Gerard Piqué, a Lionel Messi y Sergio Busquets, en tanto por el Madrid mostró la amarilla a Carlos Casemiro, al galés Gareth Bale, Daniel Carvajal, Keylor Navas y a Cristiano Ronaldo dos veces para expulsarlo en el 82.



Alineaciones:



Barcelona.- Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Andrés Iniesta (Sergio Roberto, 67), Jordi Alba, Luis Suárez, Lionel Messi, Gerard Deulofeu (Denis Suárez, 58) y Aleix Vidal. DT Ernesto Valverde.



Real Madrid.- Keylor Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Verane, Marcelo Vieira, Toni Kroos, Carlos Casemiro, Francisco Alarcón, Mateo Kovacic (Marco Asensio, 68), Karim Benzema (Cristiano Ronaldo, 58) y Gareth Bale (Lucas Vázquez, 81). DT Zinedine Zidane (FRA).