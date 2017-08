Pura energía: tres discos de poder femenino

Una cantante versátil



Jackie Evancho deslumbró al público desde los 10 años, ganando reconocimiento mundial con su debut en el programa de TV America’s Got Talent. Su nuevo álbum cuenta con una gran variedad de canciones originales, clásicas y populares, entre las que destacan Caruso, May It Be, The Way We Were y Ateza, todas cantadas en su peculiar estilo.



TÍTULO: Two Hearts

INTÉRPRETE: Jackie Evancho

SELLO: Portrait

PRECIO: $185