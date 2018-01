Primer libro sobre Avándaro irá a subasta

El primer fotolibro que retrató a la juventud que se dio cita en el Festival de Avándaro en 1971 será llevado a subasta este martes.



Morton Subastas, que estará encargada de la venta, explicó en su página web que el ejemplar de 148 páginas y que aún se encuentra en buen estado de conservación, "es testimonio del espíritu de una generación soñadora y libre. Resulta especialmente significativo, hoy que los conciertos masivos son cosa de todos los días".



Graciela Iturbide fue la encargada de retratar a aquellos jóvenes de los años 70 ataviados con la moda hippie de la época; las imágenes, junto con la descripción que hiciera de éstas Luis Carrión, fueron publicadas en una publicación de Editorial Diógenes de 1971, en la cual son llamados juventud rebaño.







Esto, de acuerdo con Morton, se debió a que el rock en esa época estaba estigmatizado y tenía críticos acérrimos como los mismos Iturbide y Carrión, quienes decidieron dar testimonio de lo que ellos consideraban “una juventud entregada a todos los grados de belleza y fealdad” víctimas de su inocencia.



El Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, conocido simplemente como Festival de Avándaro, fue llevado a cabo el 11 y 12 de septiembre, y contó con la presencia de bandas como Los Dug Dugs, El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace & Love, El Ritual, Los Yaki, Bandido, Tinta Blanca, El Amor y Three Souls in My Mind.



Se espera que este material alcance entre los 30 mil y 40 mil pesos en la venta que tendrá lugar este martes a partir de las 17 horas en Morton.