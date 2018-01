¿Por qué nos emociona Godzilla en Netflix?

Ni el tiempo ni el espacio pueden acabar con su sed de venganza. Es hora de luchar contra los monstruos. Con este mensaje, Netflix le dio la bienvenida este miércoles a una de sus nuevas series: Godzilla.



Godzilla: Planeta de monstruos, de acuerdo con la plataforma, gira en torno a un grupo de refugiados que intenta volver a colonizar la Tierra 20 mil años después de que Godzilla se apoderara de ella.







La película fue realizada por Polygon Pictures, quienes también realizaron Knights of Sidonia.



Y si eres fan de las series animadas japonesas, la plataforma tiene disponibles clásicos del género como Ghost in the shell, Akira y One Punch Man.



La plataforma también tiene series con formatos y adaptaciones más modernas, como Death Note y Castlevania, ésta última basada en un videojuego.