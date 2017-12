¿Por qué Maggie Simpson aún es una bebé? Sus creadores dieron esta razón

Un locutor de radio estadounidense volvió a ver Los Simpson después de mucho tiempo y se hizo un par de preguntas:



"¿Cómo es que Maggie aún es una bebé con chupón? ¿No debería estar en la universidad para estos días?", cuestionó Brian Fink en su cuenta de Twitter a los creadores de Los Simpson.



Aunque podemos imaginar cientos de razones para explicar este fenómeno, aparentemente obvio, desde la cuenta oficial de la serie, Fink recibió esta respuesta: "Es la magia de Los Simpson".



Ante algunas de las críticas que recibió por hacer esta pregunta sobre una caricatura, el locutor decidió responder con buen humor.



Una tuitera le cuestionó: "¿No eres demasiado viejo para estar viendo caricaturas?", a lo que Fink contestó: "Si Maggie puede ser eternamente joven, yo también".

A pesar de lo curioso de la pregunta, no es la primera vez que se habla de por qué los niños Simpson no crecen. En el capítulo "Detrás de la risa", que muestra supuestos testimonios de cómo cambió la vida de los integrantes de la familia amarilla tras hacer la serie, Lisa acusa a la familia de haberle dado hormonas para evitar que creciera.



"Para prolongar la duración de la serie, a escondidas me daban hormonas contra el crecimiento", dice Lisa en la presentación de su libro "Where are my residuals?" (algo así como ¿Dónde están mis regalías?). A ese testimonio, Homero responde: "eso es ridículo, cómo iba yo a ponerle las cinco gotas que se necesitan en el cereal".



Los Simpson y el tiempo



Aunque podría parecer sin sentido, la pregunta cobra cierta relevancia si se piensa que el tiempo sí ha pasado en el universo de la serie pero no en la edad de sus personajes.



Por ejemplo, cuando la serie comenzó, a finales de 1989, el presidente estadounidense era George Bush. Mientras que dos décadas después, previo a la elección de 2008 en Estados Unidos, Homero trató de votar por Barack Obama, aunque tuvo problemas para ello.



Otro factor que también ha evolucionado es la tecnología. Por ejemplo, el episodio llamado "Treinta minutos sobre Tokio", de 1999, comienza con la inauguración del primer cibercafé en Springfield, mostrando el uso cotidiano del internet como una novedad.



En episodios más recientes se han incluido otros avances tecnológicos, como una parodia de los famosos iPhones, en un episodio de 2008. Incluso, un capítulo de 2012, llamado "La red social" (The D'oh-cial Network en inglés), es una parodia del uso de Facebook en Springfield.