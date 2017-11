Policía de EU reúne pruebas para posible arresto de Harvey Weinstein

El Departamento de Policía de Nueva York dijo el viernes que tiene un relato creíble de una persona no identificada que realizó una acusación de violación contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein y agregó que está reuniendo evidencia para una posible orden de detención.



Los pedidos de Reuters por comentarios a un representante de Weinstein y su abogado no fueron respondidos de inmediato.



El subdirector de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Robert Boyce, dijo en una conferencia de prensa que la supuesta víctima "presentó un relato creíble y detallado".



"Tenemos un caso real", explicó Boyce, quien añadió que el departamento de policía tuvo conocimiento de la acusación el 25 de octubre.



Boyce sostuvo que era un caso de hace siete años y que "tenemos que avanzar para reunir evidencia".



Añadió que debido a que Weinstein estaba fuera del estado, el departamento de policía necesitará una orden emitida por la Justicia para un arresto.



Varias mujeres han acusado a Weinstein de acoso o agresión sexual ocurridos durante las últimas tres décadas. El productor ha negado tener relaciones no consensuadas. Reuters no ha podido confirmar de manera independiente las denuncias.

: