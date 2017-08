Playera del América, entre las más feas del mundo

La playera de las Águilas del América fue clasificada como una de las más feas del mundo por Four Four Two, revista deportiva especializada en futbol.



En un listado de 18 jerseys, la playera de local del equipo azulcrema fue ubicada en cuarto lugar, sólo por debajo de los uniformes de local y visitante del conjunto inglés Huddersfield, recién ascendido a la Premier League; la camiseta de visita del Feyenoord y el tercer uniforme del Manchester United.



De acuerdo con la publicación, la playera del América tiene demasiados elementos y tiene un comienzo decente con una sombra de color azul oscuro, pero "¿qué son esas extrañas cosas azules en forma de diamante? ¿Qué pasa con el extraño acabado en crema que hace que parezca un sofá italiano barato? ¿Y por qué hay dos patrocinadores principales cuyos logos contrastan masivamente? ¿Y por qué son tan grandes?".



Otras de las playeras que aparecen en el ranking de Four Four Two son las locales del Atlético de Madrid y Everton, el tercero del Juventus y la del Ajax de visitante.



En el puesto 18 del listado apareció el jersey de visita del Red Bull Salzburg. El ranking completo lo puedes consultar aquí.