Personalidad y confianza: claves del estilo

¿Qué es estilo? Para el diseñador John Galliano es “personalidad, confianza y seducción”; para la consultora de imagen Rachel Zoe es “una forma de decir quién eres sin tener que hablar”. ¿Se ha preguntado cuál es el suyo? ¿Cómo llegó a él? ¿Se siente cómoda con éste?



Sara Galindo, diseñadora de imagen, asegura que cada quien es su propia marca y que el estilo es lo que le define como persona. “Es un uniforme de vida”, señala. De ahí la importancia de identificar con qué tipo de ropa se siente más cómoda.



En la diversidad puede encontrar la selección que mejor te acomode, no importa si le atraen las prendas formales o relajadas; si prefiere ropa clásica, urbana, hippie o elegante. En esto lo más importante es verse al espejo y gustarse.



La velocidad a la que avanza el mundo de la moda es agresiva e intensa. Tendencias van y vienen, y siempre habrá una blusa, pantalón o abrigo que desear. También hay que tomar en cuenta que no hay presupuesto que alcance para estar al último grito.



SARA GALINDO -Fue editora de moda de la revista Elle México

-Creadora y juez de México Diseña

-Cofundadora de Mexicouture

-Consultora, conferencista y diseñadora

-Autora de 'Tu estilo eres tú'



“Aunque suene trillado, sólo la gente que se acepta es la que logra sacarse mejor partido. Son quienes más rápido encuentran la ropa que los define”, expone Galindo, quien ejemplifica con diseñadores como Carolina Herrera, Karl Lagerfeld y Ralph Lauren, que siempre se ven bien por una razón simple: son fieles a sí mismos.



Lo que se debe evitar es lucir como si se disfrazara. La recomendación es actualizar su mejor versión con piezas claves para cada temporada sin seguir la inercia colectiva en boga. Por ejemplo, para el invierno, la especialista sugiere invertir en tres prendas claves: abrigo, bufanda y un suéter de cashmere. Al combinarse con su guardarropa habitual y usarlos juntos o por separado dan la sensación de variedad.



Otro de los factores a cuidar es comprar siempre la talla adecuada. Aquí la magia radica en admitir que el cuerpo cambia con el tiempo y es complicado. Para la gran mayoría de las personas mantener el mismo peso desde que son jóvenes es complicado, porque lo natural es que el metabolismo se modifique con la edad.



“No hay que vivir frustrada por la talla, si antes usaba 4 y ahora soy 8, debo buscar verme increíble con ese peso, hay opciones para todos. La ropa y los zapatos apretados lo único que ocasionan es molestar”, comenta la experta.



Vestirse adecuadamente para la ocasión es un must para no olvidar. Así como no se usan las mismas prendas en primavera y en invierno, tampoco se puede llevar el mismo vestido a una celebración de etiqueta y ponérselo para ir a la oficina.

IMPRESCINDIBLES PARA INVIERNO

Abrigo de lana

Botas altas

Pashminas de colores (azul, marino, gris y hueso)

Suéter de cashmere

Pantalones de pielmoda

EL MEJOR LOOK PARA EL TRABAJO, SIN IMPORTAR SU PUESTO

Evite escotes

Use maquillaje suave

Vestidos y faldas deben

ir arriba de la rodilla

No lleve ropa pegada

Utilice saco

CRÍMENES DE LA MODA

Si está pasada de peso, evite usar leggings

Cualquier prenda apretada

Usar maquillaje en la playa

Uñas y pestañas postizas

Pupilentes

Pants, si no se está ejercitando