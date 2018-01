Paul McCartney se avienta 'palomazo' con Matt Bellamy

La noche de este martes la diseñadora Stella McCartney presentó en el Sunset Boulevard de Los Angeles su colección Otoño 2018 para mujeres, aunque la 'estrella' del evento fue su padre, Paul McCartney.



Como parte del show, el exbeatle apareció de manera sorpresiva en el escenario para unirse a Matt Bellamy y su banda Dr. Peppers Jaded Hearts Club para interpretar clásicos del cuarteto de Liverpool como I Saw Her Standing There y Helter Skelter.



En su cuenta de Instagram, Bellamy publicó un pequeño fragmento de video de la última canción con la leyenda "Sólo hice un Macca con Macca #leyendaviviente" (Just did Macca with Macc #walkinglegend)





Just did Macca with Macca #walkinglegend Una publicación compartida de Matt Bellamy (@mattbellamy) el Ene 16, 2018 at 9:48 PST



En el desfile de la diseñadora británica, las modelos posaron alrededor del local, acentuando el marco del concierto de rock con mezclilla desteñida, vibrantes estampados animales y suéteres acogedores. Un letrero de neón de Time's Up le dio la bienvenida a los invitados a los S.I.R. Studios de Hollywood.



Fue un asunto de familia que comenzó con Paul McCartney recorriendo la alfombra roja antes de cantar para un público vestido a la moda.



El ex Beatle dijo a los reporteros que estaba "súper orgulloso" de su hija Stella y bromeó que ésta había heredado el sentido del estilo de su antiguo compañero Ringo Starr, quien también estuvo presente.







Otros músicos que actuaron en el desfile de Stella McCartney fueron Beck, St. Vincet y Grimes. Katy Perry, Christina Aguilera, Emma Roberts, Kate Hudson y Goldie Hawn estuvieron entre las famosas que asistieron al evento.



Con información de AP