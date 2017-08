Paul Auster recibirá medalla Carlos Fuentes en FIL Guadalajara

El escritor, guionista y director de cine estadounidense Paul Auster, considerado uno de los autores más brillantes de la actualidad, recibirá la Medalla Carlos Fuentes de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.



De acuerdo con la FIL-Guadalajara, el premio Príncipe de Asturias de las Letras (2006), Paul Auster, participará por primera vez en este encuentro donde ofrecerá la conferencia magistral que abre el Salón Literario de este año, y presentará su más reciente novela 4 3 2 1, que llegará a librerías mexicanas la próxima semana.



Señaló que en 4 3 2 1, (Seix Barral, 2017), Paul Auster vuelve a la narrativa después de siete años de silencio literario, para inquirir a sus lectores con la siguiente pregunta: "¿Recuerdas el día en que cambió tu vida?", y es que quizá no haya otra obra de Auster que condense con mayor acierto las obsesiones de su universo creativo.



De acuerdo con la FIL, la apertura de su Salón Literario será el 26 de noviembre a las 12:30 horas, y la presentación de su libro 4 3 2 1, el 27 de noviembre a las 18:30. Ambas actividades se realizarán en el Auditorio Juan Rulfo y estarán abiertas al público.





El diario británico The Guardian ha dicho de 4 3 2 1, que "Auster se centra no sólo en lo inesperado, sino en ese "¿qué hubiera pasado si…?", que nos obsesiona; en todas las vidas imaginarias que alimentamos y que corren paralelas a nuestra existencia actual.



La obra destaca la importancia de lo imprevisible: el accidente feliz o el quiebre oscuro, un tema que lo persigue desde que tenía 14 años, cuando él y un grupo de niños atrapados por una tormenta eléctrica, durante un campamento de verano en el bosque, intentaban cruzar una cerca para entrar a un campo abierto; de pronto, el niño que lo antecedía en la fila india, a unos centímetros de distancia, fue alcanzado por un rayo y murió al instante.



Según el autor, esa es la historia más crucial que ha experimentado, "es algo que me ha acechado a lo largo de los años y con lo que he vivido desde entonces, fue sin duda el día más importante de mi vida".





Paul Auster es reconocido como un renovador literario por unir lo mejor de las tradiciones norteamericana y europea, por innovar el relato cinematográfico e incorporar a la literatura algunas de sus aportaciones.



El trabajo de Auster ha sido galardonado con los premios Médicis por la novela Leviatán; el Independent Spirit Award, por el guión de Smoke; el Premio al mejor libro del año del Gremio de Libreros de Madrid, por El libro de las ilusiones; el Qué Leer, por La noche del oráculo y el Leteo.



Es miembro de la American Academy of Arts and Letters y Caballero de la Orden de las Artes y las Letras Francesas.